Sincan Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Kaymakam Tarafından Kabul Edildi

Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, okul sporlarında birinci olan Sincan Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini makamında ağırladı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği okul sporları Ankara il halk oyunları yarışmasında Sincan Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Diyarbakır yöresi ile il 1'incisi oldu. Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, il birincisi olan öğrencileri ve teknik heyeti makamında kabul etti. - ANKARA
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya gelerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı ve tüm personele kolaylıklar diledi.
Ali Rıza Ertemur, Pamukkale'de turizmi geliştirmek için hazırladığı projeleri anlattı. İlk hedeflerinin konaklama günlerini artırmak ve turistleri şehir merkezine çekmek olduğunu belirtti.
Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yürüttükleri operasyonlarda hakkında suç kaydı bulunan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve hırsızlık olayının faili olan şahıslar adli makamlara sevk edildi. Evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda silah, cep telefonu ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Çekya'nın başkenti Prag'da hükümetin tarım politikalarına tepki gösteren çiftçiler, traktörlerle sokakları kapatarak Hükümet Ofisi'nin önüne hayvan gübresi döktü. Çiftçiler, tarım arazileri için vergi düşürülmesi, istihdamı desteklemek için sübvansiyon sağlanması, iklim değişikliğiyle mücadele planının kısıtlamalarının kaldırılması ve ithal ürünlerle rekabetin sona erdirilmesi taleplerinde bulunuyor.
Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, konargöçer olarak adlandırılan dilencilere yönelik çalışma başlattı. Farklı illerden gelerek ailece otomobil içerisinde konaklayan dilenciler şehir dışına gönderildi.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, ocak ve şubat aylarında gerçekleştirilen güvenlik çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Vali Aksoy, emniyet ve jandarma teşkilatlarının yürüttüğü çalışmaları paylaşarak, terör olayları, göçmen kaçakçılığı, asayiş, siber suçlar ve trafik gibi konularda yapılan işlemleri açıkladı. Ayrıca, uyuşturucu ticareti, kadına yönelik şiddet, siber suçlar ve trafik kazaları gibi konularda da bilgi verildi. Vali Aksoy, ayrıca yerel seçimler öncesinde güvenlik birimlerinin seçimlerin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için başkent Ankara'nın kayıtlı seçmen sayısı 4 milyon 304 bin 871 olarak belirlendi. Ankara'da 4 milyon 304 bin 871 kayıtlı seçmen bulunuyor. Geçtiğimiz yıl 14 Mayıs'ta yapılan seçimler öncesi 4 milyon 282 bin 718 olan seçmen sayısı, yaklaşık bir yılda 22 bin 153 artış gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere toplam 24 aday bulunuyor.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Suluköy mahallesi sakinleriyle bir araya gelen AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, halkın makamı olacaklarını söyledi.
AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Taşkın, deprem sonrası yaraları sarmak ve yeni çarşı çalışmalarını hızlandırmak için çaba gösterdiklerini belirtti.
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