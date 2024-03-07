Sincan Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Kaymakam Tarafından Kabul Edildi - Son Dakika
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Politika

Sincan Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Kaymakam Tarafından Kabul Edildi

Sincan Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Kaymakam Tarafından Kabul Edildi

Sincan Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği okul sporları Ankara il halk oyunları yarışmasında birinci oldu. Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, il birincisi olan öğrencileri ve teknik heyeti makamında kabul etti.

07.03.2024 15:49
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Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, okul sporlarında birinci olan Sincan Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini makamında ağırladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği okul sporları Ankara il halk oyunları yarışmasında Sincan Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Diyarbakır yöresi ile il 1'incisi oldu. Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, il birincisi olan öğrencileri ve teknik heyeti makamında kabul etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sincan Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Kaymakam Tarafından Kabul Edildi - Son Dakika

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