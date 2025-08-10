Sındırgı'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarına başlamış, gelen ihbarlar titizlikle incelenmektedir." - ANKARA