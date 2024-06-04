Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde sürpriz sonuçların çıktığı 31 Mart yerel seçimlerinde Üsküdar Belediye Başkanı seçilen Sinem Dedetaş, eski başkan Hilmi Türkmen döneminde atılan imzaları irdelemeye devam ediyor.
Dedetaş'ın radarına takılan imzalardan biri de Şehit Halil Kantarcı Parkı önüne yapılan 5 katlı inşaat oldu. Boğaz gören nadir parklardan biri olan alanın önüne yapılan inşaata Hilmi Türkmen döneminde onay verilmiş ve kısa sürede hızla yükselen yapı sosyal medyada da büyük tepki çekmişti.
Sinem Dedetaş göreve başladıktan sonra bu inşaata dava açıldı. Dedetaş da binada usulsüzlük tespit ederek tartışma yaratan binanın ruhsatını iptal etti. Alınan kararların ardından devam eden inşaat dün itibarıyla durduruldu.
Son Dakika › Politika › Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen'in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti - Son Dakika
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