Singapur Başbakanı Türkiye\'ye Geliyor

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Singapur Başbakanı Lawrence Wong'un yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Singapur Başbakanı Lawrence Wong, 19 Haziran 2026 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, Türkiye ile Singapur arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir. Ayrıca, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" ifadelerini kullandı.