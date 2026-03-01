Sınır Güvenliği Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Sınır Güvenliği Toplantısı Yapıldı

01.03.2026 19:07
İçişleri Bakanı Çiftçi, sınır güvenliği için stratejileri ve tedbirleri ele aldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı'nda düzenlenen Sınır Güvenliği Toplantısı'na başkanlık etti.

İçişleri Bakanlığı'nda Bakan Mustafa Çiftçi başkanlığında Sınır Güvenliği Toplantısı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin yapılan paylaşımda, "Toplantıda bölgemizde yaşanan ve küresel ölçekte etkileri hissedilen gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alındı. Bu çerçevede hudut güvenliğimizin en üst seviyede muhafazası, düzensiz göç hareketliliğine karşı alınacak ilave tedbirler, kriz durumlarında uygulanacak senaryolar ve acil eylem planları ile ilgili kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve sahadaki kapasitenin artırılması başlıkları detaylı olarak değerlendirildi. Bakan Çiftçi, Türkiye'nin sınır güvenliği, kamu düzeni ve göç yönetimi konularında tavizsiz bir duruş sergilediğini vurgulayarak, gelişmelerin anbean takip edildiğini ve tüm birimlerin teyakkuz halinde görevini sürdürdüğünü ifade etti" denildi.

Paylaşımda, "İçişleri Bakanlığı olarak kamu düzeninin korunması ve sınır güvenliği konusunda tüm birimlerimizle yüksek kapasite ve koordinasyon içinde kararlı bir biçimde çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Toplantıya Van Valisi Ozan Balcı, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan ve Ağrı Valisi Önder Bozkurt video konferans sistemi ile katıldı. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı temsilcileri de toplantıda hazır bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Politika, Kamu, Son Dakika

