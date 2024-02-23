Sinop Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne Fatih Güzel atandı

Politika

Sinop Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü görevine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Fatih Güzel atandı.

Samsun'un İlkadım ve Canik Belediyelerinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yapan Fatih Güzel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle Sinop Kültür ve Turizm İl Müdürü oldu. Aynı kararnamede Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz da Samsun İl Kültür ve Turizm İl Müdürü olarak belirlendi.

Kararnamede, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Sinop Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne Fatih Güzel 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince atanmıştır" denildi.

Fatih Güzel'in önümüzdeki hafta başında yeni görevine başlayacağı öğrenildi. - SİNOP