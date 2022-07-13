Sinop Valiliği 'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı açıklandı. Sabah 10.00'da 15 Temmuz şehidi Ömer Can Açıkgöz'ün ailesi, 10.30'da ise şehidin kabri ziyaret edilecek. Saat 12.00'da Sinop Aleaddin Keykubat Camisi'nde okutulan mevlidin ardından 14.00'te Kültür Merkezi'nde 15 Temmuz fotoğraf sergisi açılacak.

Kaynak: İHA

Demokrasi, Sinop, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Sinop'ta 15 Temmuz programı açıklandı - Son Dakika

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