Sinop'ta Değişim İçin Yakup Üçüncüoğlu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Sinop'ta Değişim İçin Yakup Üçüncüoğlu

Sinop\'ta Değişim İçin Yakup Üçüncüoğlu

Eski İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sinop'ta değişimin adının 31 Mart yerel seçimlerinde Yakup Üçüncüoğlu olacağını belirtti. AK Parti Sinop İl Başkanlığı iftar programında konuşan Üçüncüoğlu, Sinop'u AK belediyecilikle buluşturacaklarını söyledi.

23.03.2024 13:53  Güncelleme: 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Sinop artık değişime hazır. Değişimin adı 31 Mart yerel seçimlerinde inşallah Yakup Üçüncüoğlu olacak" dedi.

AK Parti Sinop İl Başkanlığı iftar programı düzenledi. İftar öncesi konuşan eski İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Sinop artık değişime hazır. Değişimin adı 31 Mart yerel seçimlerinde inşallah Yakup Üçüncüoğlu olacak" ifadelerini kullandı.

Ardından konuşan AK Parti Sinop Belediye Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu, "Sinop'ta güzel bir heyecan var. Hep birlikte inşallah 31 Mart akşamı Sinop'u AK belediyecilik ile birleştireceğiz ve belediyeyi Sinop'a kazandırmış olacağız" diye konuştu.

Bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun ve partililer katıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yakup Üçüncüoğlu, Mehmet Ersoy, AK Parti, İftar, Sinop, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sinop'ta Değişim İçin Yakup Üçüncüoğlu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:39 Ankara mitingine kaç kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan sayı verdi, alandakiler coştu Ankara mitingine kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sayı verdi, alandakiler coştu
13:18 AK Partili Akbaşoğlu, dört gözle ek zam bekleyen emeklilere tarih verdi AK Partili Akbaşoğlu, dört gözle ek zam bekleyen emeklilere tarih verdi
12:08 16 yaşındaki kız çocuğuna taciz not kağıtlarından çıktı 16 yaşındaki kız çocuğuna taciz not kağıtlarından çıktı
12:03 Rusya: Saldırıya katılan teröristler Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştı Rusya: Saldırıya katılan teröristler Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştı
09:45 Moskova’daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 143’e yükseldi İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar Moskova'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 143'e yükseldi! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar
14:28 Galatasaray’da Sergio Oliveira’nın takımdan ayrılma hazırlığı Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın takımdan ayrılma hazırlığı
13:51 Halis Serbest, Bergen filmine açtığı tazminat davasını kaybetti Halis Serbest, Bergen filmine açtığı tazminat davasını kaybetti
13:31 Koskoca Bayern Münih’de tutunamadı Kim Min Jae’nin yeni takımı belli gibi Koskoca Bayern Münih'de tutunamadı! Kim Min Jae'nin yeni takımı belli gibi
12:57 Kimse bunu beklemiyordu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ali Koç sözleri Kimse bunu beklemiyordu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ali Koç sözleri
12:45 Yer: Esenyurt Kocasını okey masasında başka bir kadınla görünce çıldırdı Yer: Esenyurt! Kocasını okey masasında başka bir kadınla görünce çıldırdı
12:16 Minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı Minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı
11:57 Oğlu ölümlü kazaya karışıp firar eden Bülent Cihantimur gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı Oğlu ölümlü kazaya karışıp firar eden Bülent Cihantimur gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı
11:44 Birçok dizi ve filmde rol alan Tahsin Tonkuş yıllardır huzurevinde yaşıyor Birçok dizi ve filmde rol alan Tahsin Tonkuş yıllardır huzurevinde yaşıyor
11:06 Moskova’daki terör saldırısının failleri yakalandı Moskova'daki terör saldırısının failleri yakalandı
10:59 Kansere yakalandığını duyuran Kate Middleton’a eltisi Meghan Markle’dan destek gecikmedi Kansere yakalandığını duyuran Kate Middleton'a eltisi Meghan Markle'dan destek gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2024 14:46:13. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta Değişim İçin Yakup Üçüncüoğlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement