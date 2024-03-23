Eski İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Sinop artık değişime hazır. Değişimin adı 31 Mart yerel seçimlerinde inşallah Yakup Üçüncüoğlu olacak" dedi.
AK Parti Sinop İl Başkanlığı iftar programı düzenledi. İftar öncesi konuşan eski İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Sinop artık değişime hazır. Değişimin adı 31 Mart yerel seçimlerinde inşallah Yakup Üçüncüoğlu olacak" ifadelerini kullandı.
Ardından konuşan AK Parti Sinop Belediye Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu, "Sinop'ta güzel bir heyecan var. Hep birlikte inşallah 31 Mart akşamı Sinop'u AK belediyecilik ile birleştireceğiz ve belediyeyi Sinop'a kazandırmış olacağız" diye konuştu.
Bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun ve partililer katıldı. - SİNOP
Son Dakika › Politika › Sinop'ta Değişim İçin Yakup Üçüncüoğlu - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 yılın boşa geçtiğini belirterek, Ankara'yı başkentlik sıfatına uygun hizmet veremeyenlerden kurtarmanın önemine vurgu yaptı. 31 Mart seçimlerinin bu amaç için çok önemli olduğunu ifade etti.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek olan Yeniden Büyük İstanbul Mitingi ile ilgili basın toplantısında konuşan AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "AK Parti ve Cumhur İttifakı bayrağını sonuna kadar şerefle dalgalandırmaya devam edeceğiz.
İstanbul Bağcılar'da yaşanan cinsel istismar olayına ilişkin Demokrat Parti Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İrem Taşpınar, iktidarı ve yetkilileri sorumlu tutarak çocuk istismarına göz yumulmasına isyan etti. Taşpınar, çocukların güvenliğinin önemli olduğunu vurgulayarak, yetkililerin sorunu görmezden gelmesini eleştirdi ve çocuk istismarının suç olduğunu aklayamayacaklarını belirtti.
Partisinin Başkent Millet Bahçesi'ndeki Büyük Ankara Mitingi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara mitingimizden katılım, 200 bin kişi. Maşallah, demek ki 31 Mart'ta bu katılım Ankara'da her şeyi değiştirecek" dedi. Erdoğan'ın sözlerinden sonra alandakiler de coştu.
Slovakya'da halk, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullanmaya başladı. Seçimde 9 aday yarışıyor ve sonuçlar yarın açıklanacak. Adaylar arasında Parlamento Başkanı Peter Pellegrini ve eski Dışişleri Bakanı İvan Korcok öne çıkıyor. Seçimlerin ikinci turu ise 6 Nisan'da gerçekleştirilecek.
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