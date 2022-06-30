Sinop'ta istifa eden eski CHP yönetiminden ortak bildiri - Son Dakika
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Sinop'ta istifa eden eski CHP yönetiminden ortak bildiri

30.06.2022 15:23
Sinop'ta istifa eden eski CHP yönetiminden ortak bildiri

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Sinop il yönetiminden istifa eden partililer ortak basın açıklamasıyla istifa nedenlerini duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Sinop il yönetiminden istifa eden partililer ortak basın açıklamasıyla istifa nedenlerini duyurdu. Bildiride istifaların, 'temsilde eksiklik ve yönetim içi iletişim kopuklukları' gibi sorunlardan kaynaklandığı vurgulandı.

CHP Sinop il yönetimin yarısından fazla kişinin istifa vermesiyle yönetim düştü, Genel Merkez tarafından geçici yönetime eski il başkanı Kadir Yavuz atandı. Konuyu sosyal medya hesabından açıklığa kavuşturan eski il başkanı Av. İnan Savaş Yüksel'in açıklamasının ardından istifa eden başta il başkan yardımcıları olmak üzere tüm istifa edenler ortak bildiri yayınlayarak istifa nedenlerini açıkladı.

Yapılan ortak basın bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi, Sinop eski İl Yönetim Kurulu üyeleri olarak, konuya açıklık getirmek isteriz. Görevde olduğumuz süre zarfında, partimizi il genelinde en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Gerek örgüt içi faaliyetler, gerek saha çalışmalarında partiyi daha iyi bir noktaya taşımak için elimizden geleni yaptık. İl yönetim kurulu üyeliği görevlerimizi yürüttüğümüz son dönemde, yönetimsel bir takım zafiyetler, düzenli ve programlı toplantı ve çalışmaların yürütülememesi, temsilde eksiklik ve yönetim içi iletişim kopuklukları, demokratik müzakere zemininin yerini tek sesliliğe bırakması gibi sorunlar yüzünden çalışmakta güçlük çektik. Partimizi genel seçimlere giderken, halkla iç içe, daha çalışkan ve dinamik, motivasyonu yüksek, tek amacı Cumhuriyet Halk Partisi'ni Sinop'ta iktidar yapmak olan yeni bir yönetime kavuşturmak amacıyla il yönetim kurulu üyeliği görevlerimizden istifa etmiş bulunmaktayız. Tüm üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyururuz. Makamlar gelip geçicidir, asıl olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir." - SİNOP

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Sinop, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sinop'ta istifa eden eski CHP yönetiminden ortak bildiri - Son Dakika

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