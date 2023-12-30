Sinop\'ta 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri Öncesi Tedbirler Değerlendirildi

Sinop'ta 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan mahalli idareler seçimleri öncesinde alınacak tedbirlerle alakalı değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesi için alınacak tedbirler görüşüldü.

Sinop Valiliği tarafından seçim güvenliği toplantısı yapıldı. Vali Dr. Mustafa Özarslan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler ile mahalle muhtarları ve ihtiyar heyetleri seçim takvimi değerlendirilerek seçimlerin huzur ve güven içerisinde gerçekleşebilmesi için alınacak tedbirler görüşüldü.

Toplantıya; Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, TCSG 72 Komutanı S.G. Yüzbaşı Mustafa Eray ve ilgili kurum müdürleri katıldı. - SİNOP