15.03.2026 21:37
AK Parti heyeti, İdlib'de vali ile görüştü, Kızılay merkezini ziyaret etti, yetimlerle ilgilendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Suriye'de temaslarda bulundu.

Sırakaya, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcıları Ercan Özboyacı ve İbrahim Halil Korkmaz ile ilk olarak İdlib Valiliği'ni ziyaret etti, Vali Yardımcısı Hasan Hatip ile görüştü. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in de hazır bulunduğu görüşmede, fikir alışverişinde bulunuldu.

Heyet daha sonra Türk Kızılay İdlib Lojistik Merkezi'ni ziyaret etti, Türk Kızılay Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Fatih Kökcan'dan bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Sırakaya ve beraberindekiler, son olarak Türk Kızılay koordinesinde bulunan yetimhaneleri ziyaret etti.

Burada yetimlerle yakından ilgilenen heyet, çocuklara çeşitli hediyeler verdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

