Politika

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Batı'nın Rusya ile askeri çatışmaya hazırlandığını söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bir televizyon kanalına Ukrayna'daki savaşla ilgili açıklamalarda bulundu. Batı'nın şu anda Rusya ile doğrudan bir çatışmaya hazır olmadığını bu nedenle savaşı başkaları aracılığıyla, yatırım yaparak uzaktan yürütmek istediğini ifade eden Vucic, "Hazır olacaklar mı? Şu anda hazır değiller. Ama hazır olacaklarını düşünüyorum. Rusya Federasyonu ile bir çatışmaya hazırlanıyorlar ve her anlamda bazılarının görmek istediğinden çok daha hızlılar. Bunu askeri hazırlıklarından biliyoruz, nasıl ilerlediklerini biliyoruz. ve size şunu söylemek istiyorum, askeri bir çatışmaya hazırlanıyorlar" dedi.

Batılılar ölmediği sürece Batı'nın savaşta kaç Ukraynalının öldüğünü umursamayacağını belirten Vucic, bunun Rusya'nın çok fazla petrol, gaz, fosfat, altına, gümüşe ve ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasından kaynaklandığını söyledi. - BELGRAD