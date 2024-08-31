Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Ukrayna'nın AB üyeliğine inanıyor - Son Dakika
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Politika

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Ukrayna'nın AB üyeliğine inanıyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Ukrayna'nın 2030'dan önce AB üyesi olacağına inandığını söyledi. Vucic, Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ ve Bulgaristan'ın da Ukrayna'nın üyeliğinden sonra AB'ye katılacağını belirtti. Ayrıca Vucic, Sırbistan ve Rusya arasındaki ilişkilerden utanmadığını ve Sırbistan'ın Rusya'ya yaptırım uygulamayan tek Avrupa ülkesi olduğunu ifade etti.

31.08.2024 23:02
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) olası üyeliği hakkında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın 2030'dan önce AB üyesi olacağına inanıyorum. Bunun ardından Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ ve tabii Bulgarlar izin verirse Kuzey Makedonya da üye olacaktır" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Globsec Forumu çerçevesinde düzenlenen "Batı Balkanların Avrupa Birliği'ne (AB) Katılımı" başlıklı panelde konuştu.

"2028 yılında AB üyesi olmayacağız"

AB ve Sırbistan'ın Kosova konusunda farklı görüşlere sahip olduğuna dikkat çeken Vucic, "Bu sorunu, her iki tarafın da eşit derecede memnun olduğu veya eşit derecede hoşnutsuz olduğu bir şekilde çözmediğimiz sürece AB'nin bir parçası olamayacağımızı biliyoruz" dedi.

Panelde Sırbistan ve bölge ülkelerinin AB'ye katılımları konusunda karamsar açıklamalarda bulunan Vucic, "Buraya insanlara yalan söylemeye gelmedim. Benim, 'Evet, 2028 yılında AB üyesi olacağız' dememi istiyorsunuz. Ama olmayacağız. Program bitecek ve 4 sene sonra birbirimizi yeniden göreceğiz. O zaman size ne söyleyeceğim? Böyle bir şey olmayacak. Halkıma yalan söylemeyeceğim. Kimseye yalan söylemek istemiyorum" dedi.

"Karadağ'ın 2028'de AB üyesi olacağına inanmıyorum"

Karadağ'ın 2028 yılında AB üyesi olmayı hedeflediğini açıklayan Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic'in açıklamasını yorumlayan Vucic, "Karadağ'a iyi şanslar dilerim fakat 2028'de AB üyesi olacaklarına inanmıyorum. Bizim de 2028 yılında AB üyesi olacağımıza inanmıyorum" dedi.

Bölge ülkelerinin tamamının AB üyesi olmak istediğini fakat AB'nin geleceği konusunda farklı öngörüleri olduğunu vurgulayan Vucic, "Net olan şey, Ukrayna ve Moldova'nın ivme kazanıyor olmaları ve bu anlaşılır bir şey. Fakat aynı zamanda AB kamuoyunda genişleme konusunda bir yorgunluk söz konusu" dedi.

Vucic, "Ukrayna'nın 2030'dan önce AB üyesi olacağına inanıyorum. Bunun ardından Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ ve tabii Bulgarlar izin verirse Kuzey Makedonya da üye olacaktır. Ancak Ukrayna'nın üyeliğinden sonra" diye konuştu.

"Rusya ile ilişkilerimizden utanmıyorum"

Sırbistan ve Rusya arasında geleneksel olarak çok iyi ilişkiler bulunduğunu söyleyen Vucic, "Bunu saklamıyorum ve bundan utanmıyorum. Sırplar ve Ruslar arasında durum hep bu şekilde olmuştur. Biz, Avrupa'da Rusya'ya yaptırım uygulamayan tek ülkeyiz. Gördüğünüz gibi bunu açıkça ifade etmekten korkmuyorum" dedi. - PRAG

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Ukrayna'nın AB üyeliğine inanıyor - Son Dakika

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