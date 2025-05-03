Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ABD Ziyaretini Sağlık Sorunu Nedeniyle İptal Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ABD Ziyaretini Sağlık Sorunu Nedeniyle İptal Etti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD'de göğsünde hissettiği şiddetli ağrı nedeniyle tüm programlarını iptal ederek Belgrad'a döndü. Sağlık durumu stabil olduğunun bildirildiği Vucic, tedavi altına alındı.

03.05.2025 19:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, resmi ziyarette bulunduğu ABD'de göğsünde şiddetli ağrı hissetmesinin ardından Başkan Donald Trump ile gerçekleştirmeyi planladığı görüşme dahil olmak üzere tüm programlarını iptal ederek ülkesine döndü.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 30 Nisan'da başladığı ABD ziyaretindi rahatsızlık geçirdi. ABD'de fenalaşan ve Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde Başkan Donald Trump ile gerçekleştirmeyi planladığı görüşme dahil olmak üzere tüm önemli programlarını iptal etmek zorunda kalan Vucic, öğle saatlerinde Belgrad'a iniş yaptı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Belgrad'daki Askeri Tıp Akademisi'nde tedavi altına alındı.

"Vucic'in sağlık durumunun stabil"

Sırbistan Savunma Bakanlığı Askeri Sağlık İdaresi Başkanı Kardiyolog Dragan Dincic yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Vucic'in sağlık durumunun stabil ve memnuniyet verici olduğunu, fakat önümüzdeki birkaç gün boyunca olağan aktivitelerine dönmesinin gerçekçi bir beklenti olmayacağını söyledi. Vucic'in ABD'de bulunduğu sırada göğsünde birkaç saniye süren şiddetli bir ağrı hissettiğini ifade eden Dincic, Cumhurbaşkanının sağlığını son 10 yıldır takip ettiğini ve bu süre zarfında Vucic'in üç kez yüksek tansiyona bağlı rahatsızlıklar yaşamakla beraber hiçbirinin bu son yaşadığı kadar ciddi olmadığını belirtti.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada ise, kamuoyunun önümüzdeki günlerde ayrıntılı bir şekilde bilgilendirileceği belirtildi.

Vucic, ABD ziyareti kapsamında New York'un eski Belediye Başkanı Rudy Giuliani ve ABD'deki Sırp iş insanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyareti kapsamında Vucic, önümüzdeki günlerde Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimleri ve ABD Başkanı Trump ile de görüşmeyi planlıyordu.

Slovakya Başbakanı Fico da rahatsızlandı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e benzer şekilde Moskova'daki 9 Mayıs Zafer Günü törenlerine katılacağını açıklayan Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun da rahatsızlanması, komplo teorilerine neden oldu. AB liderlerinden gelen uyarılara rağmen 9 Mayıs'ta Moskova'da olacağını açıklayan Slovakya Başbakanı Fico da rahatsızlanması nedeniyle 1 Mayıs İşçi bayramı kutlamalarına katılamadı.

Rus siyaset bilimciden tehdit iddiası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerden Rus siyaset bilimci Sergey Markov, Slovakya ve Sırbistan liderlerinin Batı ülkeleri tarafından tehdit edilmiş olabileceğini öne sürdü. - BELGRAD

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Sırbistan, Politika, Ekonomi, belgrad, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Politika Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ABD Ziyaretini Sağlık Sorunu Nedeniyle İptal Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Aziz Yıldırım’dan hakkındaki iddialara jet yalanlama Aziz Yıldırım'dan hakkındaki iddialara jet yalanlama
7.4’lik depremin ardından Şili’de 2 bin kişi tahliye edildi 7.4'lik depremin ardından Şili'de 2 bin kişi tahliye edildi
Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu
Milyarder Jeff Bezos’dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet... Milyarder Jeff Bezos'dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet...
Küçükçekmece’de doğal gaz borusu kırıldı Büyük panik Küçükçekmece'de doğal gaz borusu kırıldı! Büyük panik
İran, ABD’nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi İran, ABD'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Mahkemede kaybeden Prens Harry’den geri vites Mahkemede kaybeden Prens Harry'den geri vites
İsrail, Suriye’nin 5 kentini vurdu İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 03:55:50. #7.12#
SON DAKİKA: Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ABD Ziyaretini Sağlık Sorunu Nedeniyle İptal Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.