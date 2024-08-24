Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne Serdar Büyükleblebici atandı

Politika

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Serdar Büyükleblebici göreve başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 16 ağustosta yayımlanan kararname ile Şırnak Emniyet müdürü Cemal Dalman'ın yerine Polis Başmüfettişi Serdar Büyükleblebici atandı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Büyükleblebici, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen karşılama töreni ile yeni görevine başladı. - ŞIRNAK