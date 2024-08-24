Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne Serdar Büyükleblebici atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne Serdar Büyükleblebici atandı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne Serdar Büyükleblebici atandı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Serdar Büyükleblebici göreve başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 16 ağustosta yayımlanan kararname ile Şırnak Emniyet müdürü Cemal Dalman'ın yerine Polis Başmüfettişi Serdar Büyükleblebici atandı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Büyükleblebici, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen karşılama töreni ile yeni görevine başladı.

24.08.2024 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Serdar Büyükleblebici göreve başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 16 ağustosta yayımlanan kararname ile Şırnak Emniyet müdürü Cemal Dalman'ın yerine Polis Başmüfettişi Serdar Büyükleblebici atandı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Büyükleblebici, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen karşılama töreni ile yeni görevine başladı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne Serdar Büyükleblebici atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:54 Meteoroloji’nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp
21:45 Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen’deki kanlı saldırıyı üstlendi Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen'deki kanlı saldırıyı üstlendi
20:57 Nevşehir’in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu Nevşehir'in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu
17:09 Erzincan’da katliam gibi kaza: 1’i bebek 4 ölü, 2 yaralı Erzincan'da katliam gibi kaza: 1'i bebek 4 ölü, 2 yaralı
16:43 Türkiye’nin yeni denizaltısı ’’Pirireis’’ göreve başladı Türkiye'nin yeni denizaltısı ''Pirireis'' göreve başladı
10:24 Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor
10:07 CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli’den geldi CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli'den geldi
09:52 Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu
09:49 Bakışları her şeyi özetliyor İsmail Kartal’ın son hali çok konuşulur Bakışları her şeyi özetliyor! İsmail Kartal'ın son hali çok konuşulur
09:44 Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı
09:30 Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti
09:13 Arda Güler’e gün doğdu Ancelotti oynatmaya mecbur Arda Güler'e gün doğdu! Ancelotti oynatmaya mecbur
09:12 Ekmek satışında yeni dönem A’dan Z’ye tüm bilgiler üzerinde yazacak Ekmek satışında yeni dönem! A'dan Z'ye tüm bilgiler üzerinde yazacak
08:16 İstanbul’da rekor kıran nem oranı İstanbul'da rekor kıran nem oranı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 01:01:58. #1.12#
SON DAKİKA: Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne Serdar Büyükleblebici atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement