Şırnak'ın ulaşım altyapısında atılımlar sürüyor - Son Dakika
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Şırnak'ın ulaşım altyapısında atılımlar sürüyor

Şırnak\'ın ulaşım altyapısında atılımlar sürüyor
01.07.2025 14:34
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AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar'ın girişimleriyle Şırnak'ın ulaşım altyapısında önemli atılımlar sürüyor.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar'ın girişimleriyle Şırnak'ın ulaşım altyapısında önemli atılımlar sürüyor.

Devam eden ve planlanan projelerle bölgenin karayolu ağı modernleşirken, ulaşımın daha hızlı ve güvenli hale geleceği belirtildi. AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile gerçekleştirdiği görüşmede, Şırnak'ın ulaşım altyapısına dair önemli taleplerini iletti ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı. Görüşmede 98. Şube Şefliği'nin geleceği de konuşuldu. İmar planı onaylanan şefliğin, 2026 yılı sonunda tamamlanarak müdürlük statüsünde hizmet vermesi hedefleniyor. Bu değişiklik, Şırnak'ın karayolları hizmetlerindeki kapasitesini artırarak bölgenin ulaşım ihtiyaçlarına daha etkin yanıt verilmesini sağlayacak. Şırnak- Van Yolu ve Kuzey Çevre Yolu projelerindeki çalışmaların hız kesmeden devam ettiği belirtildi. Milletvekili Tatar, yolun hedeflenen tarihte tamamlanması için ekiplerin aralıksız çalıştığını ve sürecin titizlikle takipçisi olacaklarını vurguladı.

Şehit Dündar Page Tüneli çıkışından Cizre- Silopi yoluna bağlanan 15 kilometrelik yeni güzergahın kılavuz planı onaylanmış ve harita alımı tamamlanmış durumda. Bu stratejik bağlantı sayesinde Şırnak-Silopi arası mesafe 12,6 kilometre kısalacak ve Şırnak-Cizre arası mesafeye eşitlenecek. Bu gelişme, hem seyahat sürelerini kısaltacak hem de bölgedeki ulaşım verimliliğini artıracak. 21,8 kilometrelik Cizre-Silopi yolunun 14,3 kilometrelik kesimi tamamlanmış olup, kalan 6,5 kilometre için ikmal ihalesi yapıldı. Çalışmaların en kısa sürede başlamasıyla birlikte bu önemli güzergah da kullanıma açılacak. 9,3 kilometrelik uzunluğundaki Şırnak Kuzey Çevre Yolu'nun 1,6 kilometrelik kesimi BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) olarak tamamlandı. Kalan kısmın ise 2025 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. Bu çevre yolu, şehir içi trafiği rahatlatarak ulaşımda büyük kolaylık sağlayacak. Uludere- Beytüşşebap yolu üzerindeki 19 kilometrelik kesimin 3 kilometresi parke, 16 kilometresi sathi kaplamalı tek yol olarak hizmet veriyor. Yol genişletme çalışmaları ve Beytüşşebap ilçe geçişinin BSK olarak yapılması planlanıyor. Bu iyileştirmeler için en kısa sürede ihaleye çıkılması hedefleniyor. Şırnak- Ortabağ üzerindeki 2,5 kilometrelik yol, Bağlı ve Ballı tünelleriyle birlikte BSK ile tamamlandı. Tünel elektromekanik işleri ve giriş düzenlemeleri devam ederken, yolun 2025 yılı sonunda trafiğe açılması hedefleniyor. Şırnak-Uludere yolunda bulunan toplam 7 heyelan bölgesinin ıslahı tamamlandı. Yolun tamamının aşınma seviyesinde bitirilmesi 2025 yılı sonuna kadar hedefleniyor. Bu çalışmalar, yol güvenliğini artırarak sürücülerin daha emniyetli bir şekilde seyahat etmesini sağlayacak.

Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak il ve ilçeleri için hayırlı olmasını dilediği projelerdeki desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'e teşekkürlerini iletti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Şırnak'ın ulaşım altyapısında atılımlar sürüyor - Son Dakika

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