Şırnak\'ta oy vermeye giden asker ve polislere tepki gösteren kişiye soruşturma açıldı

Abdullah Çelik:

Amca gayet haklı

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Gümdem takibi: Neden haklı acaba görev yapan nerde oy kullanacak fizanda mı?? 141 30

Abdullah Çelik: Meleketi nerdeyse orda kulansın 3 5 ay sonra gidecek 60 49

Fatih Gültekin: Gayet haklı madem öyle kafanız bu tarz basıyor. İstanbul dahil tüm şehirlerden bir zahmet defolun herkes nereliyse oraya bi dönsün görelim ne kadar haklı olduğunu. Herkese göre seçim olsun bakalım ne kadar dayanacaksınız sağınız solunuz kapanınca. 56 6