Şırnak'ta oy vermeye giden asker ve polislere tepki gösteren kişiye soruşturma açıldı - Son Dakika
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Politika

Şırnak'ta oy vermeye giden asker ve polislere tepki gösteren kişiye soruşturma açıldı

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31 Mart yerel seçimlerinde oy vermek için Ömer Keçecigil Okuluna giden askeri ve polis personellerine 'Konuş, sen nerelisin?' diyen DEM Partili Süleyman Salğucak, seçim kanuna muhalefet suçundan dolayı Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, Salğucak hakkında 'Seçim kanununa muhalefet' ve 'Seçmenin oy kullanmasını engelleme' iddialarıyla ilgili soruşturma açtı.

19.04.2024 16:22
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31 Mart yerel seçimlerinde oy vermek için Ömer Keçecigil Okuluna giden askeri ve polis personellerine "Konuş, sen nerelisin?' diyen DEM Partili Süleyman Salğucak, seçim kanuna muhalefet suçundan dolayı Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındı.

OY VERMEYE GİDEN ASKER VE POLİSLERE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Avukat Ramazan Demir, Şırnak'ta taşımalı seçmen olduğunu düşündüğü kişilere 'Konuş sen nerelisin?' diyerek tepki gösteren Süleyman Salğucak'a soruşturma açıldığını duyurdu.

31 Mart günü asker ve polisler tek sıra içeri girerken tepki gösteren 61 yaşındaki Süleyman Salğucak'a soruşturma açıldı. Avukat Ramazan Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şırnak savcılığı 'Konuş, sen nerelisin' sözünden dolayı Süleyman Salğucak'a 'Seçim kanununa muhalefetten' soruşturma açmış" diye belirtti.

HAKKINDA 2 AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, Salğucak hakkında 'Seçim kanununa muhalefet' ve 'Seçmenin oy kullanmasını engelleme' iddialarıyla ilgili soruşturma açtı.

Şırnak\'ta oy vermeye giden asker ve polislere tepki gösteren kişiye soruşturma açıldı
Kaynak: İHA

Şırnak, Güvenlik, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Şırnak'ta oy vermeye giden asker ve polislere tepki gösteren kişiye soruşturma açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Abdullah Çelik: Amca gayet haklı 64 156 Yanıtla Gümdem takibi: Neden haklı acaba görev yapan nerde oy kullanacak fizanda mı?? 141 30 Abdullah Çelik: Meleketi nerdeyse orda kulansın 3 5 ay sonra gidecek 60 49 Fatih Gültekin: Gayet haklı madem öyle kafanız bu tarz basıyor. İstanbul dahil tüm şehirlerden bir zahmet defolun herkes nereliyse oraya bi dönsün görelim ne kadar haklı olduğunu. Herkese göre seçim olsun bakalım ne kadar dayanacaksınız sağınız solunuz kapanınca. 56 6 DORUĞUN GERZESİ: herkes memleketinde oy kullansa askerlipi kim yapacak sen mi ? 37 5
  • Biyo Art: Gelişine bitane sallasaydı biri içimin yağları erirdi bunlara anladığındilden vereceksin namluya 97 91 Yanıtla Taner: Icinin yaglarini sileyim 26 22
  • Abdullah Çelik: Amca baya asabi karışmayın 20 59 Yanıtla
  • sait turk: Adamı gaza getirenleride soruşturun asıl iddiaları ortaya kim attı? 25 35 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR: yazacak çok şey var vallahi korkudan yazamıyorum 29 15 Yanıtla
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