Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Şırnak ziyareti öncesi hazırlıklar tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 31 Mart Yerel Seçimleri nedeniyle Şırnak ziyaret öncesi kent merkezinde hazırlıklar tamamlandı.
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Şırnak Adiye Meydanı'nda yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kenti ziyareti nedeniyle devam eden çalışmalar tamamlandı. Kentin farklı noktalarına pankart, bayrak, billboardlara ilanlar ve afiş asılırken, belediye ekipleri çevre düzenlemeleri ve yol temizleme çalışmalarını tamamladı.
Şırnak Belediye Başkanı ve AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka, cumhurbaşkanını misafir etmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi. Şırnak'ın sıkıntıları olduğunu, ama AK Parti hizmet siyasetiyle, hizmet kültürüyle, hizmet anlayışıyla, yerel yönetimlerde 2019 yılında seçildiklerinden bu yana burada çok güzel çalışmaları olduğunu belirtti. "Cumhurbaşkanımızın burada bizim öncelikli olarak, Van Yolu Projemizin hızlandırmasını, Şehir Hastanemizin ivediyle bitirilmesi, Şırnak Gabar Petrolün şu anda günlük 40 bin varil olması ve 100 bin varil olması durumunda rafinerin kurulması taleplerimiz var" diyen Yarka, "Şırnak'ta eksik kalan projelerin yapılması ve Şırnak'ta kentsel dönüşüm projesi de bizim için çok önemlidir. Şırnak'ta görüntüsü düzgün olmayan ve özellikle depremden sonra, deprem hassasiyeti üzerinde çok çalışıyoruz. Bizim bölgemizin de fay hattına çok yakın olması, eski yapıların yıkılması ve kentsel dönüşümü adı altında tekrardan yapılmasını cumhurbaşkanımızın bizlere müjdeleyeceğine inanıyorum" dedi.
Çalışmalar ile ilgili bilgi veren AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da, "Yarın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Şırnaklı kardeşlerimizle buluşacak. Daha önce yıkılmış viran olmuş bir Şırnak vardı. Ticareti alt ve üst yapısıyla gerçekten terör eylemlerinden dolayı ziyan olmuş bir kent vardı. Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda yepyeni bir kent oluşturuldu" diye konuştu. - ŞIRNAK
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