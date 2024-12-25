Sırp Siyasetçilerden Yasa Değişikliklerine Engelleme

Politika

Bosna Hersek'teki Sırp siyasetçiler, devlet kurumlarının işleyişi ve Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyonu için gerekli karar alma ve yasa değişikliklerini bloke etme kararı aldı.

Bosna Hersek'te Sırp siyasetçiler, ayrılıkçı açıklamalarıyla bilinen RS Entite Başkanı Milorad Dodik'in Bosna Hersek Mahkemesi tarafından yargılanmasına karşı harekete geçti. Sırpların yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinin bölgesel meclisi Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi (NSRS) milletvekilleri bugün bir araya geldi. Mecliste devlet kurumlarındaki karar alma mekanizmalarını ve Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyonu için gerekli olan karar ve yasa değişikliklerini bloke etme kararı alındı.

Kabul edilen tasarıyla Bosna Hersek'teki seçilmiş ve atanmış tüm Sırp yetkililere devlet kurumlarındaki karar alma mekanizmalarını bloke etme çağrısı yaptı.

Öte yandan NSRS dün akşam kabul edilen bir karar tasarısında ise, RS Entite Başkanı Dodik'in sağlık durumu iyileşene kadar Bosna Hersek Mahkemesi'nden gelen celplere cevap vermemesi yönünde bir çağrıda bulundu.

AB, Quint ülkeleri ve NATO'dan tepki

AB Bosna Hersek Delegasyonu ile ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'nın Bosna Hersek büyükelçilikleri, ortak bir açıklama yayınlayarak Sırp entite parlamentosunun eylemlerinin ülkenin anayasal düzenine tehdit oluşturduğunu belirtti. Bosna Hersek Mahkemesi'nin otoritesine meydan okuyan karara ilişkin yapılan açıklamada, "Bu karar Dayton Barış Antlaşması'na aykırı olup, devlet düzeyindeki hukuk kurumlarının otoritesini doğrudan baltalamakta ve Bosna Hersek'in Avrupa-Atlantik yolunu zayıflatmaktadır" denildi.

Açıklamada, "AB'ye katılım müzakerelerinin resmen başlamasının daha önce hiç olmadığı kadar yakın olduğu bir dönemde, siyasi blokaj uygulamalarına geri dönülmesi, AB'ye üyeliği destekleyen Bosna Hersek vatandaşlarının tümü için olumsuz sonuçlar doğuracaktır" ifadeleri kullanıldı.

"NATO, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne tam olarak destek vermektedir"

NATO Siyasi İşler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Boris Ruge de bir açıklama yayınlayarak, NATO'nun Bosna Hersek'teki gelişmeleri ve NSRS tarafından kabul edilen kararları yakından izlediğini kaydetti. Açıklamada, "Quint ülkeleri tarafından dile getirilen endişeleri paylaşıyoruz. NATO, Bosna Hersek'in egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne tam olarak destek vermektedir ve buna Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi'nin Dayton Barış Antlaşması çerçevesindeki yetkileri de dahildir" denildi.

Dodik aleyhinde OHR kararlarına saygı göstermediği gerekçesiyle dava açılmıştı

ABD tarafından bölgede istikrarsızlığa neden olmakla suçlanarak yaptırım uygulanan Sırp lider Milorad Dodik aleyhinde Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı göstermediği gerekçesiyle geçtiğimiz yıl dava açılmıştı. Dodik, 9 Aralık'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yemek borusundan ameliyat olmuş ve dün yapılması planlanan duruşması, 30 Aralık tarihine ertelenmişti. Sırp liderin avukatları, Dodik'in sağlık sorunları nedeniyle aylarca mahkemeye çıkamayacak durumda olduğunu savunmuş, Bosna Hersek Mahkemesi tarafından atanan bir uzman ise, Dodik'in duruşmalara katılabilecek durumda olduğuna karar vermişti.

Sırp siyasetçiler Dodik'in yargılanmasının siyasi olduğunu savunuyor

Yüksek Temsilci Christian Schmidt'i "Alman turist" olarak tanımlayarak otoritesini reddeden ve Yüksek Temsilci tarafından iptal edilen iki yasayı, iptal edilmelerine rağmen Sırp Cumhuriyeti Resmi Gazetesi'nde yayınlatma yoluna giden Dodik, suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Sırp lider, suçlu bulunması halinde RS Başkanlığı görevinden de uzaklaştırılmış olacak.

Bosnalı Sırp siyasetçiler, Dodik'in yargılanmasının siyasi olduğunu ve Dayton Barış Antlaşması ile şekillenen anayasaya aykırı kararlara dayandığını savunuyor. - SARAYBOSNA