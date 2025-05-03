Sırrı Süreyya Önder'e yönelik ifadesi tepki çeken İYİ Partili Mehmet Aslan geri adım attı - Son Dakika
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Politika

Sırrı Süreyya Önder'e yönelik ifadesi tepki çeken İYİ Partili Mehmet Aslan geri adım attı

Sırrı Süreyya Önder\'e yönelik ifadesi tepki çeken İYİ Partili Mehmet Aslan geri adım attı

Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün ardından ''Tam Türkçülük gününde Allah aldı canını'' şeklindeki paylaşımı büyük tepki çeken İYİ Partili Mehmet Aslan, gelen tepkilerin ardından geri adım attı. Paylaşımını silen Aslan, ''Ölüm günü babasını kaybetmiş bir kız evlada, ailesine ve de hassasiyeti olan iyi insanlara ağır olduğunu fark ettiğim, bu durum da bana yakışmadığı için paylaşımı sildim'' dedi.

03.05.2025 20:43
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DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından 18 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hastane tarafından yapılan açıklamada Önder'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği kamuoyu ile paylaşıldı.

İYİ PARTİLİ İSİMDEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Önder'in vefat haberi sevenleri yasa boğarken; İYİ Partili Mehmet Aslan'ın yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. Aslan paylaşımında "Allah taksiratını affetsin, tam Türkçülük gününde Allah aldı canını" ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder'e yönelik ifadesi tepki çeken İYİ Partili Mehmet Aslan geri adım attı

TEPKİLERİN ARDINDAN ÇARK ETTİ

Aslan'ın paylaşımı büyük tepki çekerken; bir süre sonra Aslan paylaşımından geri adım attı. Tepki çeken paylaşımı sildiğini açıklayan Aslan, "Daha önce de söylemiştim, ne ölüm döşeğinde, ne de ölmüş bir insanın arkasından konuşmam. Ölmüşün arkasından Allah rahmet eylesin ya da Allah taksiratını affetsin denir! Ben de öyle dedim" diye yazdı.

Aslan ayrıca "Sonraki ifadem ise, ölüm günü babasını kaybetmiş bir kız evlada,ailesine ve de hassasiyeti olan iyi insanlara ağır olduğunu fark ettiğim, bu durumun da bana yakışmadığı için paylaşımı sildim. Yanlışta ısrar edilmez!

Bu arada paylaşımın altına, ölmüşün arkasından konuşulmaz deyip yedi düvel ölmüşlerimize hakaret eden, iftira eden müptezellerle tek tek hesaplayacağız" ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder'e yönelik ifadesi tepki çeken İYİ Partili Mehmet Aslan geri adım attı

Sırrı Süreyya Önder, Mehmet Aslan, Politika, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Sırrı Süreyya Önder'e yönelik ifadesi tepki çeken İYİ Partili Mehmet Aslan geri adım attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • mesut:
    Biz Senden Razıyız. Teröriste Terörist Denir. Şehitlerimizin Ruhu şaad olsun 121 245 Yanıtla
    Murat gelmez:
    221 pkk desdekcısı senı begenmemıs..sehıtler uzerınden meclıste kalmak ıcın oy dılenen akp lı mhp lı kım var kım yok ıse hepsıne hakkımı haram ettım..gıdın sehıt aılelerıne bız pkk yı affettık deyın ozaman utanmadan sıkılmadan... 1 6
    Selahaddin Eyyubi:
    Faşiste faşist denir 3 2
    1Belinay:
    seloyu çıkaracagız dediklerindede razımıydın 3 0
    Security Specialist:
    Peki ya çaldığınız kapı, biz zaten barış uğruna Şehit düştük derlerse. Murat kardeşim ben bir Türk olarak Türk Kürt ayırdetmeden barış ve kardeşliğimiz uğruna daima Şehit düşmeğe hazırım. 2 0
  • Hasan inci :
    Pavyoncunun oglu 247 47 Yanıtla
  • mesut:
    sen yanlış yapmadın gardaş. ama öle bi hale geldik ki. yanlış insanları bile hükümet eliyle savunmak zoruna geldik 94 197 Yanıtla
  • hasan Yilmaz:
    Memet aslan sen kimsin 211 60 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    Geri vites onun kişiliğinde var 201 36 Yanıtla
  • Abdullah Gur:
    noldu hayırdır birileri kulağını mi çekti 162 37 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    seni siyasetçi yapanın… 171 27 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    eli kanlı terör örgütü destekçisi ne diyelim şimdi 49 119 Yanıtla
  • Mesut Vatansever:
    Dikirsiz partinin fikirsiz vizyonsuz elemanıdır kendileri 93 18 Yanıtla
    Murat gelmez:
    ıyı partının oyu mhp den fazla ..unutma... 0 3
  • RAMAZAN KARAMAN:
    ölmüş birinin arkasından bu şekilde konuşulmaz madem konuştun silmeseydin ama vizyon meselesi vekil olmusun ama adam olamamısın ne yazıkki... 85 18 Yanıtla
    Sami Göksu:
    Babasına çekseydi Fahreddin aslan adamdı 0 1
  • Hakan as :
    Irkçılık yapan tarihin çöplüğüne gider 64 10 Yanıtla
  • Bayram :
    Kim ne derse desin sirri süreyya önder meclisin tek güldüren adamiydi renkli biriydi.bunun hic bir önemi yok ama kendiside türkmendir. Allah rahmet eylesin… bazi cehapelilerden daha cok yarari olmustur bu ülkeye. Cehapeliler gibi cikip türkiye azerbaycan ermenistan savasinda azerbaycana cihadci teröristler gönderdi diyerek algi yapmadi mesela 29 14 Yanıtla
  • İskender Asyalı:
    gazinocu babanın oğlu 34 3 Yanıtla
  • Mustafa Cam:
    Neden siliyorsun ki? Vicdanının sesini dinleyip gereğini yapıp başsağlığı dilemişsin. Sosyal medya ki klavye delikanlılarından mı çekindin? Korkma arkanda koca bir Türk milleti var. Acının rengi, ırkı olmaz. Sonuçta hepimiz T.C. kimliği taşıyoruz. Aynı Devketin farklı sesleriyiz sadece. 3 17 Yanıtla
  • Cengiz İçgil:
    Bu ülkede nezaman barış ve huzur için adım atılırsa Yine birileri dûgmeye basiyor 14 1 Yanıtla
    Murat gelmez:
    okadar sehıt varken kımseyle barıs olmaz..kımseye guvenılmez.. 0 2
  • Veysi Karabulut:
    silkik 0 0 Yanıtla
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