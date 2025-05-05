Sırrı Süreyya Önder'in "Kürt müsünüz?" sorusuna yanıtı yeniden gündem oldu - Son Dakika
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Politika

Sırrı Süreyya Önder'in "Kürt müsünüz?" sorusuna yanıtı yeniden gündem oldu

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Kendine has üslubu ve ilginç çıkışlarıyla Türk siyasetinin renkli simalarından biri olmayı başaran Sırrı Süreyya Önder, zamansız ölümüyle taraflı tarafsız herkesi derin bir üzüntüye itti. Önder'in geçmiş yıllarda konuk olduğu bir programda "Kürt müsünüz?" sorusuna verdiği yanıt ise yeniden gündem oldu.

05.05.2025 12:23
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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in naaşı dün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

YAYINDA "KÜRK MÜSÜNÜZ?" SORUSU YÖNELTİLMİŞTİ

Her kesim tarafından sevilen bir isimdi. Yıllar önce konuk olduğu bir programda Türkmen kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Sırrı Süreyya Önder'e "Kürt müsünüz?" sorusu yöneltilmişti. Önder bu soruya "Köken olarak Türküm ama bu mesele çözülene kadar Kürdüm" yanıtını vermişti.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder, 7 Temmuz 1962 tarihinde Türkmen kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adıyaman'da doğmuştur. Türk sinemacı, yazar, gazeteci ve siyasetçidir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eğitim gördükten sonra sinemaya yönelmiş; senaristlik, yönetmenlik ve yapımcılık yapmıştır.

2006 yılında yönettiği ve büyük ilgi gören Beynelmilel filmi ile sinema dünyasında adını geniş kitlelere duyurmuştur. Bunun yanı sıra çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapmıştır.

Siyasi kariyerine 2011 yılında BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekili olarak Meclis'e girerek başlamıştır. Daha sonra HDP saflarında siyaset yapmaya devam eden Önder, özellikle çözüm süreci döneminde aktif rol oynamıştır. TBMM Başkanvekilliği görevinde de bulunmuştur.

Kültürel birikimi, siyasi duruşu ve sivri diliyle kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden biri olan Sırrı Süreyya Önder, hem sanat hem de siyaset alanında iz bırakan çok yönlü bir kişilik olarak öne çıkmıştır.

Sırrı Süreyya Önder\'in "Kürt müsünüz?" sorusuna yanıtı yeniden gündem oldu

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Son Dakika Politika Sırrı Süreyya Önder'in 'Kürt müsünüz?' sorusuna yanıtı yeniden gündem oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Deniz Kisa:
    Turk un yigit yurekli evladi 50 20 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Adam öz be öz Türk kardeşim ama bi ideolojisi var onada saygı duymak lazım 30 7 Yanıtla
  • Resul Bey:
    Bölücü örgütün siyasi kolunda ne işin vardı? 13 10 Yanıtla
  • k K:
    onderin alilesini cok iyi tanirim gercekte Osmanli türkmenidir, Bahceliyle akrabadir. 7 4 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Bence barış görüsmelerinde Sırrı beyin sandalyesi boş bırakilmalidir Görüşmeler bitene kadar o sandalyesi fotoğrafı ile birlikte durmalıdır Rahmetlinin çok emeğı var ama ömrü yetmedi İnşallah onun istediği gibi barıs olur 6 1 Yanıtla
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