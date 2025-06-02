DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından DEM Parti Meclis Başkanvekili görevine Pervin Buldan getirildi.
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaşamını yitirmesinin ardından DEM Parti, Meclis Başkanvekilini belirledi.
DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan'ın Meclis Başkanvekili olarak belirlendiği duyuruldu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün yapılan Kapalı Meclis Grup Toplantımızda, DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, Meclis Başkanvekilimiz olarak belirlenmiştir" denildi.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis Başkanvekili seçilen Pervin Buldan'ı arayarak tebrik ettiği öğrenildi.
DEM Parti TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmiş, Önder'in yerine geçecek isim merak konusu olmuştu.
Son Dakika › Politika › DEM Parti'nin yeni Meclis Başkanvekili Pervin Buldan oldu - Son Dakika
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