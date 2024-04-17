Sırrı Süreyya Önder, TBMM'de oturumu yönetirken rahatsızlandı - Son Dakika
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Politika

Sırrı Süreyya Önder, TBMM'de oturumu yönetirken rahatsızlandı

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DEM Parti TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Genel Kurul'da oturumu yönetirken rahatsızlandı. Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan TBMM Başkanı Bozdağ, "Devam eden tedavisi nedeniyle biraz istirahat ihtiyacı oldu. Sıhhati gayet iyidir" ifadelerini kullandı.

17.04.2024 16:00  Güncelleme: 16:03
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Halkların Demokrasi Partisi TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Genel Kurul'daki oturumu yönetirken rahatsızlandı. Önder'in rahatsızlığı sonrası oturuma ara verildi.

TBMM BAŞKANI BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Önder'le ilgili gelişmeyi daha sonra TBMM Başkanı Bekir Bozdağ açıkladı. Bozdağ, açıklamasında "Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu hafta nöbetçi grup başkanvekilimiz. Ancak devam eden tedavisi nedeniyle biraz istirahat ihtiyacı oldu. O nedenle kendisinin yerine Meclis yönetimini ben deruhte edeceğim. Sayın başkanımıza buradan acil şifalar dileklerimizi iletiyoruz. Sıhhati gayet iyidir. Sadece bir istirahat ihtiyacı hasıl olmuştur" dedi.

DAHA ÖNCE DE RAHATSIZLANMIŞTI

Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz aylarda da Genel Kurul'daki birleşimi yönettiği sırada fenalaşmış ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Bir süre müşahede altında tutulan Önder, daha sonra taburcu edilmişti.

Sırrı Süreyya Önder, TBMM\'de oturumu yönetirken rahatsızlandı

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Son Dakika Politika Sırrı Süreyya Önder, TBMM'de oturumu yönetirken rahatsızlandı - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Ali Kublay: Tez zamanda insaallah 23 30 Yanıtla Harun Çelik: En sevdiğinde inşallah amin 9 7 Yunus Kurt: Çok terbiyesiz insanlarsınız 5 1
  • Ferhat Baran: Geçmiş olsun Sırrı abi Allah uzun ömür versin. 20 11 Yanıtla
  • Harun Çelik: Geçmiş olsun sayın vekilim 18 8 Yanıtla
  • Gakko 23: Niye gebermemiş 6 9 Yanıtla
  • Halit kamil Göker: kandile operasyon yapılacağını duyunca fenalasmistir hain 0 1 Yanıtla
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