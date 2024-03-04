Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası ile İstişare Toplantısında Buluştu - Son Dakika
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Politika

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası ile İstişare Toplantısında Buluştu

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası ile İstişare Toplantısında Buluştu

Sivas Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin, Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası üyeleri ile istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda esnafın sorunları ve çözümleri konuşuldu.

04.03.2024 16:36  Güncelleme: 16:52
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Sivas Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin sektör buluşmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Başkan Bilgin, Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası üyeleri ile istişare toplantısında bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen sektör buluşmalarının bu seferki konuğu Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası oldu. Toplantıya Sivas Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin, STK başkanları ve odaya bağlı esnaflar katıldı.

Toplantıda konuşan Oda Başkanı Mehmet Akgül, "Hepinizin yakından tanıdığı Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, her zaman esnafımızın yanında olmuştur. Esnafın sorunuyla yakından ilgilenen bir başkan, kendisine seçim sürecinde başarılar diliyorum" dedi.

"Sivas'ın kronikleşmiş birçok sorununu çözdük"

Daha sonra konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas'ın kronikleşmiş birçok sorununu çözdüklerini ifade ederek, "Bu salonu dolduran esnaflarımız bana hiç 'Başkanım eski sanayi ne olacak' demedi. Niye? 5 yıl önce söz verdik, esnafımız gözüyle gördü, maket görmedi, söz duymadı. Neyi gördü? Çözülmüş projeyi gördü. Sadece çıktılar kadirşinas esnafımız, 'Başkanım Eski Sanayi'yi çözdün, teşekkür ediyoruz. Bu dönemde İnşallah Buğday Pazarı'nı çözeceksin' dediler. Bu dönemde Buğday Pazarı'nı güzel bir projeyle şehrimize kazandırmış, sorunu çözmüş olacağız." şeklinde konuştu.

Başkan Bilgin, "Esnafımızın en büyük sorunu Perakende Sebze Hali idi. Çözeceğiz dedik, hiç konuşmadık. Esnaflarımıza 'projeye ne zaman başlayalım, ne zaman başlarsak siz en az etkilenirsiniz' dedik ve çözdük. Hemşerilerimiz de güzel bir ortamda, hal kültürünü bozmadan, güzel ortamda alışverişini yapıyorlar, rızıklarını kazanıyorlar. Belki ondan daha önemlisi, hiç anlatmadığımız Perakende Sebze Hali'nin yanındaki o metruk Asma Kat olarak bilinen bataklık yuvasını hiçbir şekilde tereddüt etmeden yıktık. Hiç kimseyi incitmeden, hiç kimseyi mağdur etmeden, şehrimize ve bölgeye özel bir meydan kazandırdık. Bunları şunun için anlattım. Biz rutin bir belediyecilik değil, kronikleşmiş sorunları çözmek adına, elini değil vücudunu taşın altına koyarak sorun çözen bir irade ile birlikte yol yürüyoruz. Eksiğimiz var mıdır? Yapamadıklarımız var mıdır? Eksiklikleri noksanlıkları tanımlamak adına 5 yıllık tecrübemizle geçmişteki 7 yıllık milletvekilliği ve hepsinden önemlisi milletimizin güçlü desteği ve Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi ile birlikte Türkiye Yüzyılı'nda Sivas'ı parlayan yıldız yapmak adına bir kez daha kendimizi sizin şaşmaz terazinize emanet ederek yola revan olduk. Ben inanıyorum ki esnafımız ve milletimiz bir kez daha hizmet ve eser siyasetinden yana tavır koyarak 31 Mart akşamı bir önceki aldığımız oy oranının çok çok üstünde bir oy oranı ile birlikte AK Belediyeciliğe, hizmet ve eser belediyeciliğine devam diyecek. Biz de ekibimizle birlikte 5 yıl dolu dolu hizmet ve eserlerle geçireceğiz ve emaneti vakti gelince yine sahibine emanet edeceğiz." ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası ile İstişare Toplantısında Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası ile İstişare Toplantısında Buluştu - Son Dakika
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