Sivas\'ın Yıldız Beldesi Belediye Başkanı Ali Aydemir Yeniden Refah Partisi\'nden istifa etti

Politika

Sivas'ın Yıldız Beldesi Belediye Başkanı Ali Aydemir, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Sivas'ın Yıldız Beldesi Belediye Başkanı adayı olan ve yüzde 35,33 oy alarak belediye başkanlığına seçilen Ali Aydemir, belediye meclis üyeleriyle birlikte Yeniden Refah Partisinde istifa ettiklerini açıkladı. Aydemir, sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, bağımsız olarak hizmet veremeye devam edeceğini açıklayarak, "En ince ayrıntısına kadar düşünüp aldığımız karar ve gördüğümüz lüzum neticesinde Yeniden Refah Partisi'nden Belediye Başkanı olarak sahsım ve belediye meclis üyelerim de olmak üzere istifa etmiş bulunmaktayız. Beldemize bağımsız olarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi. - SİVAS