Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde seçim sonuçları açıklandı - Son Dakika
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Politika

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde seçim sonuçları açıklandı

Sivas\'ın Yıldızeli ilçesinde seçim sonuçları açıklandı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde iptal edilen 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonrası bugün yapılan yeniden seçimde AK Parti'nin adayı Hüsiyen Kırışkuzu belediye başkanı seçildi.

02.06.2024 18:42  Güncelleme: 18:44
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Güneykaya beldesinde iptal edilen 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonrası bugün yinelenen seçimde AK Parti'nin adayı Hüsiyen Kırışkuzu, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri olaylı geçmişti. Muhtarlık seçimi nedeniyle Güneykaya Anadolu Lisesi'nde yaşanan kavgada yaralananlar olurken, bir seçim sandığı kırılarak oy pusulaları parçalanmıştı. Yüksek Seçim Kurulu, geçtiğimiz 31 Mart'ta yaşanan olaylar nedeniyle beldedeki seçimi iptal ederek, 2 Haziran'da seçimin yenilenmesine karar vermişti.

Güneykayalı seçmenler bugün yeniden sandık başına gitti. Belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve muhtarlık seçimi için oy kullanıldı. Oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla sorunsuz şekilde başlayarak, saat 17.00'de son buldu. 5 sandıkta bin 140 seçmenin oy kullandığı seçimde AK Parti'nin adayı Hüseyin Kırışkuzu, kesin olmayan sonuçlara göre aldığı 556 oyla belde belediye başkanı seçildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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