Sivas\'ta Mahalle ve Merkez Köy Muhtarları İlk Toplantıyı Yaptı

Politika

Sivas'ta, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimlerini kazanarak mazbataları alan mahalle ve merkez köy muhtarları ile ilk toplantı yapıldı.

Sivas'ta, 31 Mart seçimlerini kazanan muhtarlarla ilk toplantı yapıldı. Sivas Valiliği Ek Bina Konferans Salonunda Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında yapılan toplantıya mahalle ve merkez köy muhtarlarının yanı sıra Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Muhammet Sevinç, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Şarkışla, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Baker ile kurum müdürleri katıldı

Toplantıda muhtarlara hitap eden Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 31 Mart seçimlerini kazanan muhtarları tebrik ederek sözlerine başladı. Devlete açılan ilk kapının muhtarlık olduğunu ifade eden Vali Şimşek "Devlete açılan ilk kapı olan Muhtarlık, aynı zamanda devletin de vatandaşa açılan ilk penceresi, gözü ve kulağıdır. Muhtarlarımız, devletimiz tarafından ortaya konulan politikaların, projelerin hayata geçmesinde ve halka anlatılmasında bizim en güçlü elimizdir. Muhtarlarımız kuşkusuz, devlet millet bütünleşmesinin de en bariz göstergesidir. Halka en yakın seçilmiş yönetim birimi olan muhtar, devletin güler yüzü, mahallinde yaşanan müşküllerle ilgili devletin en çabuk ve dolaysız bilgi kaynağıdır. Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini ilk ağızdan dinleyen sizler, ihtiyaçların yerine getirilmesi hususunda kurumlarımızla da iş birliği içerisinde çalışmakta, halkımız arasındaki en somut, en canlı bağları kurmaktasınız" dedi.

"Her konuda sizlerin yanındayız"

Muhtarlarla her konuda iş birliği içerisinde olduklarını vurgulayan Vali Şimşek "Bilindiği üzere mahalle ve köy ziyaretlerimizde sizlerle zaman zaman bir araya geliyor, okul, cami, sağlık ocağı gibi yerleri birlikte inceliyoruz. İstirhamımız ise buralarla bağınızı güçlü tutmanız ve tüm süreçlere hakim olmanızdır. Sosyal devlet anlayışı gereği mahallenizde bilmemiz gereken hususlarda varsa bizleri bilgilendirme ve yönlendirmeyi de unutmayınız. Bu konuda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz ile iletişim halinde olmanız daha sağlıklı bir toplum yapısına vesile olacaktır. Diğer yandan bulunduğunuz mahallin güvenliği ve huzuru konusunda da sizlere çok iş düştüğünü vurgulamak isterim. Bu doğrultuda gördüğünüz riskli durumları güvenlik güçlerimizle paylaşmanız büyük önem arz edecektir. Bizler de İdare ve Denetim Müdürlüğümüz ile sizlere her konuda destek olmaya, işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Gerek bugünkü eğitimlerin ve gerekse de sizlerden gelen taleplerin bu noktada önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Kamuda tasarruf tedbirlerine riayet edin"

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan kamuda tasarruf konusuna muhtarlarında riayet etmesini isteyen Vali Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü, "Son olarak özellikle vurgulamak istediğim konunun da tasarruf tedbirleri olduğunu belirtmeliyim. Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek kamuda tasarruf tedbirlerinin ayrıntılarını madde madde kamuoyuna açıkladı. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonrası göreve başlamanızın ardından özellikle bu tedbirlere iltizam göstereceğinize, her vatandaşlarımızın sesi, devletimizin ise uzanan eli olacağınıza yürekten inanıyorum" dedi.

Vali Yılmaz Şimşek'in konuşmasının ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Baker'de söz alarak muhtarlara hitap etti. Programda muhtarlar da söz alarak mahalle ve köylerindeki sorunlar hakkında bilgi verdi. - SİVAS