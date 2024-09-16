Sivil Toplum Vizyon Belgesi Tanıtılıyor - Son Dakika
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Politika

Sivil Toplum Vizyon Belgesi Tanıtılıyor

Sivil Toplum Vizyon Belgesi Tanıtılıyor

Bakan Göktaş, yeni Sivil Toplum Vizyon Belgesi'ni bu hafta açıklayacaklarını duyurdu.

16.09.2024 20:10
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayında 100. Yıl Sivil Toplum Vizyon Çalıştayı'nı düzenlediklerini hatırlatarak, "Çalıştayımızın nihai değerlendirmeleriyle hazırladığımız yeni dönem Sivil Toplum Vizyon Belgesi'ni bu hafta içinde açıklayacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mersin'de düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları'nda STK'lar, iş adamları ve kadın girişimcilerle bir araya geldi. Suphi Öner Öğretmenevi'ndeki toplantıda konuşan Göktaş, Türkiye'ye ulusal ve uluslararası alanda değer katan sivil toplum temsilcileriyle buluşmaktan dolayı memnun olduğunu söyledi. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle sosyal devlet ve sivil toplum vizyonunu daha ileriye taşıyacak istişarelerde bulunmak üzere bir araya geldiklerini ifade eden Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002'den bugüne kadar sosyal hizmetlerin ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırılmasında çok büyük adımlar atıldı. Bakanlık olarak vatandaşlarımızın hayatına dokunmak, refahını artırmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Tüm faaliyet alanlarımızı 81 ilimizdeki istek ve ihtiyaçlara göre yeniden şekillendiriyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımız, toplumsal farkındalık oluşturan etkinlikleriyle sosyal politika hedeflerimize ulaşma sürecimizin en kıymetli paydaşlarıdır. Bu anlamda bugün burada bulunan kuruluşlarımızın kıymetli temsilcilerine değerli katkıları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bu vizyon belgesinin yürüteceğimiz çalışmalar için önemli bir yol gösterici olacağına inanıyoruz"

Bakanlık olarak her daim sosyal hizmet ve sosyal yardım çalışmalarının odağında hak temelli ve arz odaklı bir sistemin yer aldığını vurgulayan Göktaş, "Sizlerin vatandaşlarımızla sıcak teması ve saha tecrübesi, sosyal politikalarımızın şekillenmesine katkı sağlıyor. Bu kapsamda, bakanlık olarak, çok yönlü faaliyetleriyle sivil toplum anlayışını güçlendiren kuruluşlarımızla geliştirdiğimiz iş birliklerine kurumsal bir nitelik kazandırdık. İş birliklerimizle oluşacak faydayı ve sunacağımız hizmetleri sürdürülebilir kıldık. 2024 yılı Ocak ayında ise 100. Yıl Sivil Toplum Vizyon Çalıştayı'nı düzenledik. Politika geliştirme, mevzuat, kapasite geliştirme, gönüllülüğün teşvik edilmesi ve dijitalleşme temalarında yeni hedeflerimiz hakkında karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunduk. Çalıştayımızın nihai değerlendirmeleriyle hazırladığımız yeni dönem Sivil Toplum Vizyon Belgesi'ni de bu hafta içinde açıklayacağız. Bu vizyon belgesinin yürüteceğimiz çalışmalar için önemli bir yol gösterici olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"İnsanların gönlüne taht kuran her STK bizim paydaşımızdır"

Mersin'de farklı çalışma alanlarına odaklanan pek çok STK'nın mevcut olduğuna işaret eden Göktaş, her birinin önemli bir boşluğu doldurduğunu ve farklı bir ihtiyacın karşılanmasını sağladığını kaydetti. STK'ların hayırseverlikleriyle sosyal denge ve barışın korunmasında da önemli sorumluluklar üstlendiğine dikkat çeken Göktaş, "Bu anlamda Mersin'de ve ülkemizin herhangi bir yerinde insanların gönlüne taht kuran her STK bizim paydaşımızdır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Kıratlı ile Havva Sibel Söylemez'in de konuşma yaptığı toplantı, daha sonra basına kapalı olarak devam etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sivil Toplum Vizyon Belgesi Tanıtılıyor - Son Dakika

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