Sivil Toplumda Dayanışma Vurgusu

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformunun (İSTOK) etkinliğinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre kentteki bir otelde İSTOK Hasbihal Buluşmaları düzenlendi.

Saygılı, programda yaptığı konuşmada sivil toplumun toplumsal dayanışmanın temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, İSTOK'un İzmir'de farklı alanlarda faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşunu aynı çatı altında buluşturduğunu ifade etti.

İSTOK'un ortak hedefler etrafında birleşmenin, birlikte düşünmenin ve çözüm üretmenin güçlü bir örneğini ortaya koyduğunu kaydeden Saygılı, şöyle devam etti:

"Başta İzmir'in meseleleri olmak üzere, insanlık onurunu ilgilendiren her konuda Filistin meselesinde olduğu gibi duyarlılık gösteren bu bilinç, bizlere umut veriyor. Çünkü biliyoruz ki şehirler yalnızca binalarla değil vicdan sahibi insanlar, sorumluluk alan gönüllüler ve ortak değerler etrafında kenetlenmiş topluluklarla büyür. Bizler inanıyoruz ki istişare, medeniyetimizin en güçlü miraslarından biridir. Dayanışma ise milletimizin karakteridir."