Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz

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Partisinin 3 saat süren MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşiktaş Belediyesi hakkındaki soruşturmaya ilişkin kullandığı, "Onlar da çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyükleri heybede" sözlerine yanıt verdi. Tutuklanan Rıza Akpolat'ı ziyaret edeceğini belirten Özel, "Bu savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz" dedi.

17.01.2025 17:07  Güncelleme: 17:14
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da AK Parti'nin 8. Olağan İl Kongresi'nde katıldı.

"TURPLARIN BÜYÜKLERİ HEYBEDE"

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Beşiktaş Belediyesi hakkındaki soruşturma üzerinden ana muhalefet partisi CHP'ye yüklendi ve, "Onlar da çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyükleri heybede. Telaşlanmalarının bir sebebi de işte bu hakikattir." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YANIT GELDİ: BU SAVAŞ İLANINI KABUL EDİYORUZ

Partisinin 3 saat süren Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı ziyaret edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenen Özel, "Bu savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz" ifadesini kullandı.

Özel'in konuya ilişkin açıklaması şu şekilde: "Bu düpedüz savaş ilanıdır. Kendilerine oy veren seçmene saygımızdan dolayı, siyaset çerçevesi içinde saygı diliyle ne kadar cevap verebiliriz emin değiliz. Bu savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz. Cumhur İttifakı, bizden alacağı yanıttan pek memnun olmayacak. O sandık milletin önüne 2025'te gelecek. Onların kanunsuz emirlerine uyanlar da onlar da yargı önünde hesap verecekler. Bir protesto değil, iktidara gelme sürecinden bahsediyorum.

"BUNLARI DAHA FAZLA KOLTUKLARINDA OTURTMAK BU ÜLKEYE KÖTÜLÜKTÜR"

İktidarı devretmeye hazırlansınlar. Turpların büyüğü heybede demek ne demek? Dün benim başkanım tutuklandı. Daha büyük şeyler olduğunu söylüyor. Ne var bilmediğimiz? Bu devlet devlet gibi işlemiyor demektir bu. Bu da suç. İstihbarat varsa, suç varsa ve saklanıyorsa bu da suç. Tüm seçilmişlerimiz burada, bir süreç yönetimiyle bir karar alınacak. Bir miting ya da yürüyüşten bahsetmiyorum, iktidarın devralınması sürecinden bahsediyorum. İktidarı devralma sürecinden bahsediyorum. Bunları daha fazla koltuklarında oturtmak bu ülkeye kötülüktür."

Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz

Beşiktaş Belediyesi, Rıza Akpolat, Özgür Özel, Beşiktaş, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (50)

  • Mustafa Sagdic:
    Allah rızası için Akp den kurtarın su ulkeyi. her geçen gün daha da batıyoruz. son çare apo ya sığındılar. olacak iş değil. ekonomi BİTTİ. 218 336 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    ekepe artık kendi bkunu yemeye başladı vatandaş olarak dur demenin vakti çoktan geçiyor yoksa ülke diye bir şey kalmayacak 215 333 Yanıtla
  • Şahabettin Kural:
    Peki Akp deki Fötöcü,ler ne zaman yargılanacaklar.. Adalet herkese lazım 168 329 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    sonuna kadar CHP 144 233 Yanıtla
  • Çelikk:
    Boş Adam CHP'nin Kara Yüzü 263 107 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Yalnız bu savaştan sen zararlı çıkarsın bay Özgür. Milletin tokatını yiyeceksiniz. 206 135 Yanıtla
  • 89As56Zx1:
    Boş adam boş iş 158 58 Yanıtla
  • Tuncay null:
    senin gucun yetmez evlat bunlarla basa cikamassin 77 82 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    şu özgüre güvenen aeven var mı ahhhpartililer bile o zekayla sevmiyorlar buna salak diyorlar bunun arkasında. gidenler nasıl gidiyor acaba 102 42 Yanıtla
  • ayd121212:
    Yok,yok bunu söylememiştir, CHP de aklı başında birileri savaşlar devletler arasında olur, böyle bir demeç vermek çok itici gelir insanlara bizce şu yargı sürecini beklemeliyiz, ne çıkacağını iyi analiz etmek gerekli mutlaka demişlerdir…… Böyle bir saçma demeç Küba’da Meksika’da 1960 larda veriliyordu!!!!!!!!!! 137 2 Yanıtla
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