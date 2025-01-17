Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz

Politika

Gökyüzünde heyecanlandıran an: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da AK Parti'nin 8. Olağan İl Kongresi'nde katıldı.

"TURPLARIN BÜYÜKLERİ HEYBEDE"

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Beşiktaş Belediyesi hakkındaki soruşturma üzerinden ana muhalefet partisi CHP'ye yüklendi ve, "Onlar da çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyükleri heybede. Telaşlanmalarının bir sebebi de işte bu hakikattir." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YANIT GELDİ: BU SAVAŞ İLANINI KABUL EDİYORUZ

Partisinin 3 saat süren Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı ziyaret edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenen Özel, "Bu savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz" ifadesini kullandı.

Özel'in konuya ilişkin açıklaması şu şekilde: "Bu düpedüz savaş ilanıdır. Kendilerine oy veren seçmene saygımızdan dolayı, siyaset çerçevesi içinde saygı diliyle ne kadar cevap verebiliriz emin değiliz. Bu savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz. Cumhur İttifakı, bizden alacağı yanıttan pek memnun olmayacak. O sandık milletin önüne 2025'te gelecek. Onların kanunsuz emirlerine uyanlar da onlar da yargı önünde hesap verecekler. Bir protesto değil, iktidara gelme sürecinden bahsediyorum.

"BUNLARI DAHA FAZLA KOLTUKLARINDA OTURTMAK BU ÜLKEYE KÖTÜLÜKTÜR"

İktidarı devretmeye hazırlansınlar. Turpların büyüğü heybede demek ne demek? Dün benim başkanım tutuklandı. Daha büyük şeyler olduğunu söylüyor. Ne var bilmediğimiz? Bu devlet devlet gibi işlemiyor demektir bu. Bu da suç. İstihbarat varsa, suç varsa ve saklanıyorsa bu da suç. Tüm seçilmişlerimiz burada, bir süreç yönetimiyle bir karar alınacak. Bir miting ya da yürüyüşten bahsetmiyorum, iktidarın devralınması sürecinden bahsediyorum. İktidarı devralma sürecinden bahsediyorum. Bunları daha fazla koltuklarında oturtmak bu ülkeye kötülüktür."