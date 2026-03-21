Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siyasi Partilerden Bayramlaşma
21.03.2026 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP, CHP ve Gelecek Partisi heyetleri bayramlaştı, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında MHP, CHP ve Gelecek Partisi heyetleriyle bayramlaştı.

Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan başkanlığındaki CHP heyetini, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK üyesi Turan Şahin, MYK üyesi Özgür Bayraktar'dan oluşan heyet ağırladı.

Topcu, bayramları tüm güzellikleriyle hissetmek istediklerini belirterek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özcan ise "Terörsüz Türkiye" sürecinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ferasetli tutumunu takdirle karşıladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uluslararası süreci daha kimsenin okuyamadığı dönemde, güvenlik ve milletin birliği perspektifiyle okuması nedeniyle Sayın Bahçeli'nin çok önemli bir görev üstlendiğini, yük üstlendiğini düşünüyorum. Allah şahit ki bunu ilk günden itibaren her ortamda söyledim. Televizyonlarda söyledim. Şimdi Devlet Bahçeli'nin yaptığı 'Birleşelim, bir olalım, Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle bu memleketin kadim sorunlarını çözelim' dediği noktada henüz Suriye devrimi yaşanmamıştı. Henüz bir Venezuela meselesi görmemiştik. Henüz İran'a büyük bir saldırı görmemiştik. Yani Orta Doğu'da paradigmanın değiştiğine dair en ufak bir fikrimiz henüz yoktu. Duyumlarımız vardı, hissiyatlarımız vardı ama gerçekleşmiş bir şey yoktu. Sayın Bahçeli'nin bu perspektifi göz önünde bulundurarak ortaya koyduğu ferasetli bakış açısının çok önemli olduğunu ve milletimizin de devletimizin de uzun yıllar sonra bunu daha detaylı bir biçimde analiz edip daha iyi anlayacağını düşünüyorum."

Bunun üzerine Topcu, Bahçeli'nin iki yıl önce yaptığı çağrının arkasında detaylı bir okuma ve feraset bulunduğunu dile getirerek, "Terörsüz Türkiye" sürecinin bir tecrübe birikiminin sonucu olduğunu söyledi.

Topcu, "Bütün siyasi menfaatler, her şey bir kenara bırakılarak Sayın Liderimiz çok önemli bir çağrı yaptı. Bakın, o ilk çağrının yapıldığındaki tepkiler ile şimdiki duruma baktığımızda bu süreç zarfında çok önemli kabul alanlarının oluştuğunu görebiliyoruz. Yani birden de olmuyor. Yavaş yavaş ikna ederek ki bunlarda çok önemli mesafeler katedildi. Burada ülke menfaati söz konusuysa yapılamayacak hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.

Bayramlaşma programı kapsamında Gelecek Partisi heyeti de MHP'yi ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burçak Başbuğ Erkan başkanlığındaki heyette Yönetim Kurulu Üyesi, Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Bülent Kaçar, Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Murat Batıhan yer aldı.

Erkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere tüm MHP camiasının bayramını kutlayarak, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tarafından kaleme alınan "Gazze'de Soykırım" kitabını hediye etti.

Kaynak: AA

Gelecek Partisi, Güvenlik, Politika, Türkiye, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de bir kadın dolmuşta doğum yaptı İzmir'de bir kadın dolmuşta doğum yaptı
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna’nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
En acı bayram: Gözyaşlarına hakim olamadılar En acı bayram: Gözyaşlarına hakim olamadılar
İncirlik’te siren sesleri MSB’den “Olumsuz bir durum yok“ açıklaması İncirlik'te siren sesleri! MSB'den "Olumsuz bir durum yok" açıklaması
Şanlıurfa’da Ayakkabıdan Uyuşturucu Çıktı Şanlıurfa'da Ayakkabıdan Uyuşturucu Çıktı
Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor

15:48
Beyaz Saray’da dans krizi Japonya Başbakanı Takaichi’ye tepki yağıyor
Beyaz Saray'da dans krizi! Japonya Başbakanı Takaichi'ye tepki yağıyor
15:01
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme
14:55
Şampiyonlar Ligi’ne 5 takım gönderecekler
Şampiyonlar Ligi'ne 5 takım gönderecekler
14:09
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
13:57
İsrail: İran’a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
12:45
Bir ilimizi alarma geçiren cisim Bölge güvenlik çemberine alındı
Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 15:56:20. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.