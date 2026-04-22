Siyasi Partilerden Demirtaş ve Mızraklı'ya Destek

Bazı siyasi partilerin yöneticileri, Edirne F Tipi Cezaevi'ndeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı için açıklama yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, cezaevi önündeki açıklamasında, Türkiye'nin birçok sorunu bulunduğunu, bunların başında adalet meselesinin geldiğini savundu.

"Seçilmişi adaleti arıyor, öğrencisi adaleti arıyor, kadın adaleti arıyor, Gezi'de mücadele edip tutuklananlar adalet arıyor. Toplumda yediden yetmişe herkes adalet arıyor." diyen Bakırhan, Demirtaş ile Mızraklı'nın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması gerektiğini dile getiren Bakırhan, Demirtaş başta olmak üzere Mızraklı ve diğer tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici de açıklamasında, iktidarın yarattığı siyasal iklimin, hukuk devletinin temel ilkelerini zedeleyen bir tablo ortaya koyduğunu öne sürdü.

İktidarın politikalarını eleştiren Binici, cezaevi önünden yaptıkları açıklamanın sandığa ve halk iradesine sahip çıkma amacı taşıdığını belirtti.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ve Emekçi Hareket Partisi Genel Başkanı Hakan Öztürk de cezaevi önünde açıklamalarda bulundu.

Basın açıklamasının ardından grup cezaevi önünden ayrıldı.