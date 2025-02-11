Siyasi Partilerden Özgecan Anması ve İttifak Vurgusu

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde olduğu gibi '50+1' olmasaydı, bu ittifak meselesi olmasaydı Türkiye'nin temel meselelerinde uzlaşma olmuyordu. Özellikle toplumsal yaralara dair pek çok konuda bir uzlaşmaya, orta bir noktaya gelmeye sebebiyet verdi." dedi.

Genel Kurulda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sağlıklı bir yaşam diledi.

Özgecan Aslan'ın öldürülmesinin 10'uncu yılı olduğunu hatırlatan Ekmen, "Özgecan, kadın cinayetlerine karşı yükselen öfkenin en önemli simgelerinden biri oldu. O gün hep birlikte, bütün siyasi partiler, TBMM Genel Kurulu ve bütün toplum ayağa kalkarak 'Bu son olsun.' dedi ama ne yazık ki aradan geçen 10 yıla baktığımızda bunun bir son olmadığını görüyoruz. Kadınlar her gün sokakta, evde, iş yerinde öldürülmeye, şiddete maruz kalmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınının üzerinden günler geçmesine rağmen "kim sorumlu, kim suçlu?" tartışmalarının devam ettiğini ve somut bir veriye ulaşamadıklarını söyledi.

"Bahçeli Beyefendinin sağlık durumu gayet iyi"

MHP Grup Başkan Vekili Filiz Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna değinerek, "Muhterem Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin sağlık durumu gayet iyi ve stabil olup şu anda dinlenmektedir. İnşallah kısa bir süre sonra günlük yaşantısına dönecektir." diye konuştu.

Özgecan Aslan'ı, vefatının 10'uncu yılında rahmetle anan Kılıç, "Onun acısı, vicdan sahibi herkesin ortak acısıdır. Kadınlarımızın güvenle, huzurla yaşayabileceği bir toplum inşa etmek, hepimizin sorumluluğudur. Şiddete karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, Özgecan ve nice masum kadınlarımızın hatırasına sahip çıkacağız." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da arasında olduğu 10 şüpheliye yönelik PKK/KCK operasyonu ile Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a verilen hapis cezasını eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı ölümünün ikinci yılında saygı, rahmet ve özlemle andı.

Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da arasında olduğu 10 şüpheliye yönelik PKK/KCK operasyonuna değinen Başarır, "Neyle ilişkilendiriliyor? Terör. Biri veterinerlikten sorumlu, biri kültür işlerinden. Allah size akıl versin." ifadelerini kullandı.

Başarır, Türkiye'de bir adalet sorunu olduğunu savunarak, "Bugün gelinen noktada artık hiçbirimiz güvende değiliz. Ne yürütme güvende ne de yasama güvende. Yargı da güvende değil. Artık hiç kimsenin bu yargıya güveni yok." görüşlerini öne sürdü.

"(Hukuka) İtimat etmek, hepimizin görevi"

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ve MHP Grubu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Zengin, bütün siyasi partilerin ittifak kurabileceklerini, ittifakla alakalı Anayasa değişikliğinin öncüsünün de AK Parti olduğunu ifade ederek, "İttifaklar neye sebebiyet verdi? Bence Türkiye'de bazı şeyleri teskin etti. Çünkü eğer Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde olduğu gibi '50+1' olmasaydı, bu ittifak meselesi olmasaydı Türkiye'nin temel meselelerinde uzlaşma olmuyordu. Özellikle toplumsal yaralara dair pek çok konuda bir uzlaşmaya, orta bir noktaya gelmeye sebebiyet verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşamının 30 yılını hukukun içerisinde geçiren, adalet arayışı içerisinde bir insan ve bir siyasetçi olarak hukuka itimat ettiğini vurgulayan Zengin, "Hukuk, döner dolaşır, günün sonunda her zaman adaletten, doğrudan yana olur. Buna itimat etmek, hepimizin görevidir." diye konuştu.