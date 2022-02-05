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Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (6) - Son Dakika

Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (6)

05.02.2022 18:47
Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (6)

ERDOĞAN'DAN LİDERLERE TEŞEKKÜRCumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 'geçmiş olsun' mesajı paylaşan siyasilere teşekkür etti.

ERDOĞAN'DAN LİDERLERE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 'geçmiş olsun' mesajı paylaşan siyasilere teşekkür etti. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajını paylaşarak, "Kemal Bey, şahsım ve eşim adına geçmiş olsun dilekleriniz için sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a teşekkür ederek, "Ali Bey, geçmiş olsun temennileriniz için şahsım ve eşim adına teşekkür ediyorum" dedi.Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in mesajına da "Meral Hanım, eşim Emine hanımla birlikte iyi temennileriniz için teşekkür ediyoruz" cevabını verdi.

Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun mesajına da "Temel Bey, geçmiş olsun temennileriniz için Emine Hanım'la birlikte şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun" diyerek cevap verdi.


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Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (6) - Son Dakika


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