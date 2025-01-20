Slovakya Başbakanı Fico\'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a: "Çok büyük uluslararası, siyasi ve eknomik bir aktörsünüz"

Politika

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Fico, "Bugün hiç şüphesiz ki çok büyük bir siyasi ve ekonomik aktörsünüz ve aynı zamanda uluslararası bir siyasi aktörsünüz. Bundan dolayı da en kalbi duygularımla sizleri tebrik etmek istiyorum" dedi. Başbakan Fico, Rusya- Ukrayna savaşı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkese ev sahipliği yapması ricasında da bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Slovakya Başbakanı Robert Fico ile ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye'ye en son 2015 yılında bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirten konuk Başbakan Fico, "Türkiye'ye gelen herkes şunu teyit edecektir ki çok gelişmeler yaşanmış. Bugün hiç şüphesiz ki çok büyük bir siyasi ve ekonomik aktörsünüz ve aynı zamanda uluslararası bir siyasi aktörsünüz. Bundan dolayı da en kalbi duygularımla sizleri tebrik etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Slovak heyetin yanı sıra kendisine ziyarette iş dünyasından temsilcilerin de eşlik ettiğini kaydeden Fico, "Bu ziyaretimizde hem ortaklığımızı hem dostluğumuzu perçinlemek istiyoruz. Sadece dokümanları imzalamak değil, bugün bazı resmi anlaşmalara da imza attık elbette ama hiç şüphem yok ki Sayın Cumhurbaşkanı ile en azından ikimiz yan yana durabiliyoruz iyi zamanlarda da, kötü zamanlarda da. Bu bizim dostluğumuzun kuvvetini gösteriyor ve bu temeli sağlam attığımızı gösteriyor" dedi.

Başbakan Fico, Slovakya hükümetinin büyük bir saygıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rasyonel, pragmatik ve barışçıl dış politikasını takip ettiğini ve bu tür bir politikadan öğrenecek çok şeyi olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes için ev sahipliği yapması ricasında bulunan . Fico, "Sayın Cumhurbaşkanı şu konuda sizi temin etmek isterim: Tamamen aynı görüşlere sahibiz Ukrayna'daki savaş konusunda. ve sizi şu konuda teşvik etmek isterim: Maksimum güçle, azami güçle Türkiye'nin bir ülke olarak belki bu anlaşmazlığın temel aktörlerine ev sahipliği yapabileceğini düşünüyorum. Bu konuda da teşvik etmek istiyorum. ve bu konudaki hepimizin istediği barış ve ateşkese aracılık edebilirsiniz. Ukrayna'da hepimiz buna şahitlik ediyoruz ve bunun hiçbir manası yok elbette, çünkü bu savaşta herhangi bir askeri çözüm yok. ve şundan memnuniyet duyuyorum ki, bu konuda biz kendi görüşlerimizi paylaştık, görüş alışverişi yaptık ve ben Sayın Cumhurbaşkanına şu konuda bilgi verdim: Putin'le olan Çin ve Brezilya'daki toplantılarımızın ardından yaptığımız görüşmelerle ilgili bilgi sundum. Biz sizin akıllı politikalarınızı büyük saygıyla takip ediyoruz Suriye konusunda da" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye yaklaşımının da arkasında olduklarını belirten Fico, "Türkiye'ye Suriye konusunda bir kararlı rol oynaması isteklerimi iletmek istiyorum. ve Suriye'nin kaosa sürüklenmemesi için önemli adımlar atacağını biliyorum. Belki Libya veya dünyanın diğer ülkelerinde de rejimin zor zamanlardan geçtiğini gördük, bunu biliyoruz, devrildiğini gördük. Bir alternatif bu ülkelerde oluştu. Biz Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi biliyoruz ve memnuniyetle karşılıyoruz. 16 Ocak'tan itibaren ateşkes konuşuluyordu ve insanların geri dönmesine yönelik olarak, özellikle de kaçırılan veya eser alınan kişilerin de geri dönüşü konusundaki atılacak adımları takip ediyoruz. Belki ilk defa Gazze'deki insanlar, çocuklar savaşın kötü seslerini dinlemiyor artık bugün ve biz de Türkiye'nin oynadığı önemli ve egemen rolü takdirle karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, elbette ben dış ilişkilerde Slovakya Cumhuriyeti'nin egemen politikasını tekrar ifade ediyorum" şeklinde konuştu.

Başbakan Fico, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine de tam destek verdiklerini belirterek, "Türkiye, Avrupa Birliği'ne tam üyelik konusundaki azmini ifade ediyor ve biz de tüm beklentilerimizi, tabii ki zorlu katılım öncesi müzakereler yaşandı bizde de 2004 yılı öncesinde, bu konudaki zorluklarımızı da aktarabiliriz ve yaptığımız büyük hataları da aktarabiliriz 2004 yılındaki. ve bunun öncesindeki yıllarda yaptığımız hataları da paylaşabiliriz. Türkiye'nin tam üyelik arzusunun mümkün olan en kısa sürede hayata geçmesini diliyorum ve bizim tüm desteğimize sahipsiniz" dedi.

Fico, "Çok teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı, bize yeni fırsat kapıları açtığınız için. TürkAkım'ı boru hattı sistemi bu fırsatları açıyor bize ve herhangi bir yeni sözleşme ikili düzeyde karşılıklı bir şekilde gelecekteki paydaşlarımıza da fayda sağlayacaktır. Aynı şekilde şunu da reddediyorum: Gazın doğudan batıya akışını engelleme yönündeki tüm girişimleri de reddediyorum. Ukrayna'dan transitin engellenmesiyle birlikte aslında bir asgari saldırıya da şahitlik ettik; Rusya bölgesine Ukrayna'nın bir saldırısıydı, buna da şahitlik ettik ve bunu kınıyoruz. Bu tür adımların herhangi bir istikrara ya da iyi ilişkilere bizi yönlendirmeyeceğini biliyoruz. Dolayısıyla Ukrayna'da yapılacak ateşkesin ardından tüm Avrupa çerçevesinde enerji güvenliği konusunun kapsamlı bir şekilde ele alınacağını umuyoruz ve bunu yaparken de akıllarda hem üye devletlerin çıkarlarının, hem tüm Avrupa Birliği'nin çıkarlarının bulundurulacağını umuyoruz" açıklamasını yaptı.

Fico, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkelerine davet etti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya'ya bir iade-i ziyaret gerçekleştireceğini belirtti. - ANKARA