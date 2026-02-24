Slovakya, Ukrayna'ya Elektrik Tedarikini Durdurdu - Son Dakika
Slovakya, Ukrayna'ya Elektrik Tedarikini Durdurdu

24.02.2026 00:09
Slovakya Başbakanı Fico, Ukrayna'ya elektrik tedarikinin durdurulduğunu açıkladı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, acil durumlarda Ukrayna'ya sağladıkları elektrik tedarikini durdurduklarını açıkladı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'nın Dostluk Boru Hattı üzerinden petrol sevkiyatına başlamaması üzerine acil durumlarda Ukrayna'ya sağladıkları elektrik enerjisi tedarikini durdurduklarını açıkladı. "Bugünden itibaren şu ilke geçerli: Eğer Ukrayna tarafı enerji şebekesinin istikrara kavuşturulması konusunda Slovakya'dan yardım talep ederse o yardımı alamayacaktır" diyen Başbakan Fico, söz konusu adımın Slovakya hükümetinin hiçbir uluslararası yükümlülük ve ilkeyi ihlal etmeksizin atmaya yetkili olduğu karşılıklılık esasına dayalı bir adım olduğunu söyledi. Fico, "Eğer Ukrayna tarafı stratejik hammadde tedarikinde Slovakya'nın çıkarlarına zarar vermeye devam ederse Slovakya hükümeti, Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin bugüne kadarki yapıcı tutumunu yeniden değerlendirecektir" dedi.

"Boru hattının kapatılması siyasi şantaj"

Dostluk Boru Hattı'nın kapatılmasının tamamen siyasi bir karar olduğunu, Ukrayna'daki savaşa ilişkin uluslararası tutumu konusunda Slovakya'ya şantaj yapmayı amaçladığını ileri süren Fico, Slovakya'nın egemen bir ülke olduğunu, şantaja boyun eğmeyeceğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin bizzat kendisinden petrol sevkiyatını ne zaman başlatacaklarını öğrenmek istediğini ifade eden Fico, kendilerine Zelenskiy'nin ancak 25 Şubat'tan sonra müsait olacağının bildirildiğini aktardı. Fico, "Ukrayna'nın içinde bulunduğu zor durumu anlıyoruz. Bu, Ukrayna Devlet Başkanı'na Slovakya'ya karşı mali kayıplara ve ciddi lojistik zorluklara yol açan sorumsuz ve düşmanca saldırı hakkı vermiyor" dedi.

Slovakya, geçtiğimiz çarşamba günü de Ukrayna'ya dizel yakıt sevkiyatını durdurduğunu açıklamıştı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise, geçtiğimiz günlerde petrol sevkiyatının kasıtlı olarak engellendiği gerekçesiyle Ukrayna'ya dizel yakıt sevkiyatını durdurduklarını, AB'nin Ukrayna'ya kullandırmayı planladığı askeri krediyi onaylamayacaklarını, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Rusya'ya yönelik 20'nci yaptırım paketini reddedeceklerini bildirmişti.

Slovakya ve Macaristan, 27 Ocak'ta Rus bombardımanında zarar gören Dostluk Petrol Boru Hattı'ndaki arızanın giderildiğini, sevkiyata kasten başlanılmadığını iddia ediyor. - BRATİSLAVA

Kaynak: İHA

