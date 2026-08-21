Slovenya Cumhurbaşkanı İddiaları Reddetti - Son Dakika
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Slovenya Cumhurbaşkanı İddiaları Reddetti

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Natasa Pirc Musar, Rus istihbaratıyla bağlantı iddialarını yalanladı.

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, Rusya ile bağlantılı olduğu öne sürülen bir arkadaşıyla karıştığı trafik kazasının ardından Rus istihbaratıyla bağlantısı olduğu iddialarını reddetti.

Slovenya'da Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar'ın Moskova ile bağlantılı olduğu iddia edilen bir arkadaşıyla birlikte karıştığı trafik kazasının ardından başlayan siyasi tartışma sürüyor. Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, kendisine yöneltilen "Rus istihbaratıyla bağlantı olduğu" yönündeki iddialara cevap verdi. Cumhurbaşkanlığı Ofisinden 18 Ağustos'ta yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı'nın Rus istihbarat ağlarıyla iş birliği yaptığı iddialarını kesinlikle reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca arkadaşı Viktorija Krivolucka'nın da Rus istihbaratıyla herhangi bir bağlantısı olduğu reddedililrken, kendisine Slovenya vatandaşlığı verilmeden önce güvenlik soruşturmasından geçirildiği aktarıldı.

İktidardaki muhafazakar Sloven Demokrat Partisi, Pirc Musar'ın Rus istihbarat ağlarıyla bağlantılı olabileceği gerekçesiyle hükümete istihbarat raporlarına erişiminin yasaklanması çağrısında bulunmuştu.

Trafik kazası

Pirc Musar, Temmuz ayı sonlarında meydana gelen ve resmi aracında 2 arkadaşının da bulunduğu kazanın ardından köprücük kemiği kırığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yerel medyaya göre araçtakilerden biri aslen Rus olan ve 2016'da Slovenya vatandaşlığı alan, Pirc Musar'ın uzun zamandır arkadaşı olan Viktorija Krivolucka idi. Haberlere göre Krivolucka ve Pirc Musar yıllardır arkadaş ve Pirc Musar'ın 2022'de cumhurbaşkanı olmasından önce birkaç kez birlikte Rusya'yı ziyaret etmişti. 17 Ağustos'ta Slovenya gazetesi Dnevnik ve Avusturya haber ajansı APA yayınladıkları haberde, Krivolucka'nın 1990'ların ortalarında Rusya'ya kaçan, eski Sloven istihbarat yetkilisi Roman Jeglic ile yakın bağları olduğunu iddia etmişti. Krivolucka, özel POP TV kanalına gönderdiği açıklamada, Jeglic'in Slovenya'dan ayrılmasının ardından "birkaç yıl" Rusya'da onunla birlikte yaşadığını doğruladı, ancak 15 yıldır kendisiyle iletişime geçmediğini ifade etmişti.

Pirc Musar, 2022'de bağımsız aday olarak cumhurbaşkanı seçilmişti. Genellikle liberal ve Avrupa yanlısı olarak görülen Pirc Musar, insan haklarına, şeffaflığa ve hukukun üstünlüğüne verdiği önemle biliniyor. Musar ayrıca sık sık Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik topyekün işgalini eleştirmişti.

Kaynak: İHA

Dış Politika, Slovenya, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Slovenya Cumhurbaşkanı İddiaları Reddetti - Son Dakika

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