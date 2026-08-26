Slovenya'dan AB'ye E1 Projesi Vetosu

Avrupa basınında yer alan haberlerde, Slovenya'nın İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da "E1" olarak bilinen yasa dışı yerleşim projesine ilişkin adımlarını kınayan ortak Avrupa Birliği (AB) açıklamasına engel olduğu iddia edildi.

AB'nin işgal altındaki Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek ve Doğu Kudüs'ü Filistin'den koparacak tartışmalı "E1" projesinde ilk konutlar için ihaleye çıkılmasına tepkisi, Slovenya engeline takıldı. Brüksel basını, Filistin topraklarındaki stratejik bir bölümde İsrailli yerleşimciler için konut inşa etme planlarının kınanmasını öngören ortak açıklamanın geçtiğimiz hafta Slovenya tarafından engellendiğini bildirdi.

Diplomatik kaynaklara dayandırılan habere göre İsrail hükümetinin projesi kapsamında İsrailli yerleşimciler için ilk bin 200 konutun yapım ihalesine çıkma kararının, 23 Ağustos'ta "AB ve 27 üye ülke adına" kınanması planlanıyordu.

Öte yandan Filistin topraklarını daha fazla parçalamaya ve AB'nin güçlü bir şekilde savunduğu "iki devletli çözümü" imkansızlaştırmaya yönelik adım, Slovenya'nın vetosu nedeniyle ortak kınama yerine AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas tarafından yapılan bir kınama açıklamasına indirgendi.

Brüksel merkezli EUObserver tarafından yayınlanan haberde, İsrail'in geçmişte AB'nin kınama ve kararlarını etkisiz hale getirmek için Macaristan'ın eski Başbakanı Viktor Orban'a güvendiğini ancak Orban'ın nisan ayında iktidarı kaybetmesinin ardından bu rolü Slovenya'da mayıs ayında göreve gelen Başbakan Janez Jansa hükümetinin üstlendiğine dikkat çekildi.

Slovenya'da seçimi, Filistin karşıtı Jansa kazanmıştı

Slovenya'da mayıs ayında yapılan seçimlerde İsrailli özel istihbarat şirketi Black Cube'un sonuçları Janez Jansa lehine değiştirmek için çaba gösterdiği iddia edilmişti.

Slovenya, eski Başbakan Robert Golob liderliğindeki bir önceki hükümet döneminde Avrupa'daki en Filistin destekçisi ülkelerden biri olmuştu. Haziran ayında göreve gelen Jansa hükümetinin ilk icraati ise mecliste güvenoyu alınmasının hemen ardından dakikalar içerisinde hükümet binasındaki Filistin bayrağını indirmek olmuştu.