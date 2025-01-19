Smotrich'ten Gazze'ye İşgal Çağrısı

Politika

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi ve geçici bir askeri hükümet kurması gerekiyor. Çünkü Hamas'ı yenmenin başka yolu yok" dedi.

İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına Netanyahu hükümetindeki aşırı sağcı bakanlardan tepkiler devam ediyor. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Miras Bakanı Amichai Eliyahu ile Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'un Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması nedeniyle hükümetten istifa etmesinin ardından aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich açıklama yaptı. İsrail'i Gazze Şeridi'ni işgal etmeye ve askeri bir hükümet kurmaya çağıran Smotrich, "Çünkü Hamas'ı yenmenin başka yolu yok" dedi.

"Savaşmaya geri dönmezse hükümeti devireceğim"

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi strateji konusunda zayıf olmakla suçlayan Smotrich, "Gazze Şeridi'nin tamamını ele geçirmemize ve yönetmemize yol açacak şekilde savaşmaya geri dönmezse hükümeti devireceğim. Ben başbakan olsaydım, genelkurmay başkanına 'Bu benim politikam; bunu uygulamazsan evine git' derdim" ifadelerini kullandı. Smotrich, İsrail'in Gazze'de insani yardım sağlama görevini üstlenmesi gerektiğini vurguladı. - TEL AVİV