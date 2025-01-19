Sokak Köpekleri Saldırısı: 12 Yaşındaki Eslem Teker Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Sokak Köpekleri Saldırısı: 12 Yaşındaki Eslem Teker Hayatını Kaybetti

Sokak Köpekleri Saldırısı: 12 Yaşındaki Eslem Teker Hayatını Kaybetti

Hakkari Yüksekova'da sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan Eslem Teker yaşamını yitirdi.

19.01.2025 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başıboş sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan 12 yaşındaki Eslem Teker hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Olayla ilgili Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildiğini belirten Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Hakkari Yüksekova ilçemiz İpek Yolu üzerindeki boş arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 12 yaşındaki kızımız Eslem Teker'in tarifsiz acısını yaşıyoruz. Olayla ilgili Bakanlığımız tarafından derhal Mülkiye Başmüfettişi görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır. Eslem evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEYENLER HESAP VERECEK"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise yaptığı açıklamada, Eslem'in vefatından dolayı derin üzüntü duyduklarını belirterek, "Bu sorunun, toplumsal bir güvenlik meselesi olduğu bilinciyle hazırlanan Kanun ve ilgililerin sorumluluğunun net olarak belirlendiği yönetmelik yayımlanmıştı. Bu düzenlemelerle, sokaklarda başıboş, sahipsiz köpek bulunamayacağı, herhangi bir gerekçenin bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye engel olamayacağı net bir şekilde belirlenmiş oldu. Ancak Kanunla belirlenmiş sorumluluklarından kaçan yerel yönetimlerden birinin sorumsuzluğu maalesef 12 yaşındaki bir evladımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verenler, adalet karşısında bunun hesabını elbet verecekler." diye konuştu.

"TİTİZLİKLE TAKİP EDİLECEK"

Bakanlık olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını bildiren İbrahim Yumaklı, "Bakanlığımız 5199 sayılı Kanun kapsamındaki görevlerini karalılıkla sürdürmeye devam edecektir. Ayrıca yeni kanunun uygulanmasında sorumluluklarını yerine getirmeyenlerle ilgili gerekli cezai ve hukuki her türlü takip tarafımızdan titizlikle yapılacaktır. Eslem kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 18 Ocak'ta ilçe kütüphanesinden kitap almak için evden çıkan 7'nci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Eslem Teker, boş arazide başıboş köpeklerin saldırısına uğramıştı. Köpekler tarafından boğazı ısırılan çocuk, ağır yaralı vaziyette hastaneye kaldırılmıştı. Eslem, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Yüksekova, Güvenlik, Politika, Hakkari, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sokak Köpekleri Saldırısı: 12 Yaşındaki Eslem Teker Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:49 Hamas: Serbest bırakılacak 90 tutuklunun isimlerini istiyoruz Hamas: Serbest bırakılacak 90 tutuklunun isimlerini istiyoruz
15:26 Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı
15:03 Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek
14:04 Ateşkesin hemen ardından İsrail’den art arda endişe verici açıklamalar Ateşkesin hemen ardından İsrail'den art arda endişe verici açıklamalar
12:13 Gazze’de ateşkes başladı Gazze'de ateşkes başladı
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:47 Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
09:42 Fatih Terim kolunda servet taşıyor Fatih Terim kolunda servet taşıyor
09:36 TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor
09:22 Avrupa’nın hasta adamına bir kötü haber de IMF’den Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
09:22 Nuri Şahinli Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha
09:18 Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor
08:47 Dilan Çıtak’ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı Dilan Çıtak'ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 16:15:16. #1.13#
SON DAKİKA: Sokak Köpekleri Saldırısı: 12 Yaşındaki Eslem Teker Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.