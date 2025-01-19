Sokak Köpekleri Saldırısı: 12 Yaşındaki Eslem Teker Hayatını Kaybetti

Politika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başıboş sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan 12 yaşındaki Eslem Teker hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Olayla ilgili Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildiğini belirten Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Hakkari Yüksekova ilçemiz İpek Yolu üzerindeki boş arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 12 yaşındaki kızımız Eslem Teker'in tarifsiz acısını yaşıyoruz. Olayla ilgili Bakanlığımız tarafından derhal Mülkiye Başmüfettişi görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır. Eslem evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEYENLER HESAP VERECEK"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise yaptığı açıklamada, Eslem'in vefatından dolayı derin üzüntü duyduklarını belirterek, "Bu sorunun, toplumsal bir güvenlik meselesi olduğu bilinciyle hazırlanan Kanun ve ilgililerin sorumluluğunun net olarak belirlendiği yönetmelik yayımlanmıştı. Bu düzenlemelerle, sokaklarda başıboş, sahipsiz köpek bulunamayacağı, herhangi bir gerekçenin bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye engel olamayacağı net bir şekilde belirlenmiş oldu. Ancak Kanunla belirlenmiş sorumluluklarından kaçan yerel yönetimlerden birinin sorumsuzluğu maalesef 12 yaşındaki bir evladımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verenler, adalet karşısında bunun hesabını elbet verecekler." diye konuştu.

"TİTİZLİKLE TAKİP EDİLECEK"

Bakanlık olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını bildiren İbrahim Yumaklı, "Bakanlığımız 5199 sayılı Kanun kapsamındaki görevlerini karalılıkla sürdürmeye devam edecektir. Ayrıca yeni kanunun uygulanmasında sorumluluklarını yerine getirmeyenlerle ilgili gerekli cezai ve hukuki her türlü takip tarafımızdan titizlikle yapılacaktır. Eslem kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.