Sokak Köpekleri Saldırısı: Bakan'dan Başsağlığı Mesajı - Son Dakika
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Politika

Sokak Köpekleri Saldırısı: Bakan'dan Başsağlığı Mesajı

Tarım Bakanı Yumaklı, Yüksekova'da sokak köpeklerinin saldırısında hayatını kaybeden Eslem Teker için başsağlığı diledi.

19.01.2025 14:03
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem Teker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Eslem Teker hayatını kaybetmişti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, "Hakkari Yüksekova'da henüz 12 yaşındaki kız çocuğumuz Eslem Teker'in sahipsiz sokak köpekleri tarafından uğradığı saldırı neticesinde hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Bu sorunun toplumsal bir güvenlik meselesi olduğu bilinciyle hazırlanan kanun ve ilgililerin sorumluluğunun net olarak belirlendiği yönetmelik yayımlanmıştı. Bu düzenlemelerle sokaklarda başıboş sahipsiz köpek bulunamayacağı, herhangi bir gerekçenin bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye engel olamayacağı net bir şekilde belirlenmiş oldu. Ancak kanunla belirlenmiş sorumluluklarından kaçan yerel yönetimlerden birinin sorumsuzluğu maalesef 12 yaşındaki bir evladımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verenler, adalet karşısında bunun hesabını elbet verecekler. Biz de Bakanlık olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bakanlığımız 5199 sayılı Kanun kapsamındaki görevlerini karalılıkla sürdürmeye devam edecektir. Ayrıca yeni kanunun uygulanmasında sorumluluklarını yerine getirmeyenlerle ilgili gerekli cezai ve hukuki her türlü takip tarafımızdan titizlikle yapılacaktır. Eslem kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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