Söke Belediye Başkanı Arıkan, 15 Aylık Hizmet Sürecini Değerlendirdi - Son Dakika
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Politika

Söke Belediye Başkanı Arıkan, 15 Aylık Hizmet Sürecini Değerlendirdi

Söke Belediye Başkanı Arıkan, 15 Aylık Hizmet Sürecini Değerlendirdi
18.07.2025 17:11  Güncelleme: 17:13
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Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, basın toplantısıyla geride bıraktığı 15 aylık süre boyunca gerçekleştirdikleri projeleri ve hedeflerini açıkladı. Ekonomik zorluklara rağmen önemli hizmetler sunduklarını belirten Arıkan, yeni projelerle Söke'nin geleceğini şekillendireceklerinin altını çizdi.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, göreve gelişinin ardından geçen 15 aylık süreci basın toplantısıyla değerlendirdi. Söke Belediye Başkanlığı makamında yapılan ve basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Başkan Arıkan, hizmet sürecine dair soruları her zamanki gibi samimi bir dille yanıtladı.

Sözlerine Belediyenin mali yapısı ve iç hizmetleri anlamında disiplini sağladıklarını söyleyerek başlayan Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, geride kalan 15 ayda Söke'ye önemli hizmetler kazandırdıklarını belirtti. Başkan Arıkan, "Söke'nin hak ettiği hizmetleri hayata geçirmek adına büyük bir özveriyle çalışıyoruz. İçinde bulunulan ekonomik şartlar ortada olmasına rağmen kaynaklarımızı verimli kullanarak veya kaynaklar oluşturrarak hizmet etme gayreti içindeyiz. Şeffaflıktan, halkla iç içe olmaktan asla taviz vermedik, vermeyeceğiz" dedi.

Başkan Arıkan, geride kalan süreçte hayata geçirilen dikkat çeken projeleri sıraladı. Sıfır Atık Market ve Kompost Üretim Merkezi, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (Sevimli Patiler Sevgi Evi), Bilgi İşlem altyapısının güçlendirilmesi ve buna bağlı olarak E-Devlet ve E-İmar Uygulamaları, Merkez Çarşı Basmacılar Caddesi Üst Örtü projesi, Necdet Özekmekçi Anı Parkı, Ücretsiz Diyetisyen ve Psikolog Hizmeti, Efes Sineması Restorasyonu sonrası Otel kısmının restorasyonuna başlanılması, Priene Antik Kenti Alan Yönetiminde ciddi adımlar, Temizlik İşleri Atık Terfi Merkezi, Kaldırım ve Sanayi Alanı İşgalleriyle mücadele, Buğday Hasadı ve Sosyal Yarım Projeleri, Bağarası Kitabevi, SÖBAK (Söke Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi)'nin kurulması geride kalan sürede yapılan çalışmaların ana başlıkları olarak öne çıktı.

Tüm bu başlıkların Söke'nin ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirildiğini ve önemli olduğunu düşündüğünü ifade eden Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, gelecek içinde Söke'yi ileriye taşıyacak projelerinin olduğunu söyledi.

"Kemalpaşa mahallesi canlanacak"

Tarihi Kemalpaşa Mahallesi Sokak Canlandırma Projesi kapsamında bugüne kadar çok ciddi adımlar attıklarını belirten Başkan Arıkan, "Şu an restorasyonu devam eden eski atölyeyi restoran yapacağız. Ayrıca bu sokağın trafiğe kapanması için UKOME ile görüşmeler yaptık. Bir de üretici pazarı açmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte Tarihi Kemalpaşa Evleri'nin olduğu alan turizme daha fazla hizmet etme noktasına gelecek" dedi.

İstihdam Merkezi kurma çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirten Başkan Arıkan, Kent Lokantası'nın yerini Büyükşehir'e tahsis ettiklerini, meclisten geçtiğini ve yakın zamanda Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaların başlayacağını söyledi.

Söke'yi ulusal anlamda tanıtacak "Söke'yi Keşfet Turizm Projesi" hazırlıkları içinde olduklarını belirten Başkan Arıkan; Güneş Enerjisi Santrali ile ilgili, "tüm teknik ve altyapı çalışmamız hazır. Bu büyük projeyi hayata geçirmek için kaynak arayışımız var. Söke Belediyesi'ne dolayısıyla ilçemize ekonomik anlamda kazanım kazandıracak bu proje büyük hedeflerimden biri" dedi.

Eski otogarın modern bir kent meydanına dönüştürüleceğini belirten Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, belediye şantiye alanında marka otel ve hizmet alanı olarak planlandığını söyledi.

"Hükümet (Cumhuriyet) Meydanı'nın tahsisi için girişim başlattık"

Hükümet Konağı'nın yakın zamanda yeni binasına taşınacağını belirten Başkan Arıkan, "Cumhuriyet Meydanı'nın Söke'ye yakışır bir hale gelmesi herkesin isteği. Hükümet Konağı alanının tarafımıza tahsis edilmesi için Ankara düzeyinde girişimlere başladık. Söke'nin otopark sorununu çözecek yeraltı otoparkı olan yeni bir düzenlemeyi bu dönemde yapmak istiyoruz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile hizmet noktasında sürekli işbirliği içinde olduklarını belirten Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere büyükşehir bürokratlarımız ihtiyacımız olan her konuda yanımızda oldu ve oluyorlar. Söke'de son dönemde yol hamlesi başlatan Büyükşehir Belediyemizin Sökemize yönelik proje ve hizmetleri artarak devam edecek, kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

Toplantıda son olarak vatandaşlara seslenen Başkan Arıkan, "Söke'ye dair hayallerimiz büyük. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ortak akılla, halkın içinde kalarak hizmet üretmeye devam edeceğiz. Söke'yi hep birlikte yükselteceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Politika, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Söke Belediye Başkanı Arıkan, 15 Aylık Hizmet Sürecini Değerlendirdi - Son Dakika

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