Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, 3 hizmet açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, 3 hizmet açılışını gerçekleştirdi

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, 3 hizmet açılışını gerçekleştirdi

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, göreve geldiği kısa süre içerisinde yoğun bir çalışma temposuna girdi. 9 ay içinde söz verdiği ve çalışmalarını başlattığı projeleri birer birer Söke'ye kazandıran Arıkan, bir günde 3 hizmet açılışını gerçekleştirdi.

20.03.2024 20:52  Güncelleme: 21:08
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Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, göreve geldiği kısa süre içerisinde yoğun bir çalışma temposuna girdi. 9 ay içinde söz verdiği ve çalışmalarını başlattığı projeleri birer birer Söke'ye kazandıran Arıkan, bir günde 3 hizmet açılışını gerçekleştirdi.

Günün ilk açılışı Doğanbey Mahallesi'nde hayatını kaybeden belediye başkanı Levent Tuncel'in adının ölümsüzleştirildiği park ve üretici pazarını faaliyete geçirilmesi oldu. Açılış töreninde Başkan Arıkan'ı çok sayıda vatandaş da yalnız bırakmadı. 3 bin 800 metrekarelik yeşil alanda vatandaşların ve şehir dışından gelen misafirlerin vakit geçirebilecekleri oturma grupları yer alırken; bölge halkının ürün satışına imkan sağlayan üretici tezgahları yer alıyor.

Başkan Arıkan'ın ikinci açılışını gerçekleştirdiği yer ise rahmetli muhtar Zeki Acet'in isminin ölümsüzleştirildiği Emekliler Lokali oldu. Tesis, Atatürk Mahallesi Uğur Mumcu Parkı'nda Sökeli emeklilerin hizmetine sunuldu. Zeki Acet'in ailesinin de katılım sağladığı açılış töreninde Başkan Arıkan, "Rahmetli muhtarımız Zeki Acet'in doğum gününde onun ismiyle yaşayacak tesiste emekli vatandaşlarımızın gazetelerini okuyabileceği, ücretsiz internete bağlanabileceği, isterlerse televizyon izleyip, uygun fiyatla çay içip ve sohbet edecekleri bir tesis hazırladık. Bu tesis her geçen gün artan ekonomik sıkıntılar içerisinde bulunan emekli vatandaşlarımızın sosyalleşmesine katkı sağlayacak. Yapımında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum. Tüm Sökelilere hayırlı olsun" dedi.

Atatürk Mahallesi Muhtarı Arda Canbul, Atatürk Mahallesi sakinleri adına Başkan Arıkan'a çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti.

Çeltikçi Mahallesi'nde yıllardır atıl durumda bulunan araziyi mahalle sakinlerinin hizmetine sunan Başkan Arıkan, günün son açılış törenini 100. Yıl Hatıra Parkı'nda yaptı. Açılışını gerçekleştirdiği tüm hizmetlerde vefa örneği gösteren Başkan Arıkan, parkın isminin Cumhuriyetin 100. yılına atıf yapması Sökelileri mutlu etti.

Huzur Sitesi binaları arasında 2 bin metrekarelik atıl alanı çok kısa bir sürede yemyeşil bir yaşam alanına dönüştüren Başkan Arıkan; oturma alanları, yürüyüş parkuru, oyun grupları ve spor aletleri ile her yaştan vatandaşa hitap eden bir alanı Söke'ye kazandırmış oldu.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, açılışı yapılan tüm yerlerin Sökelilerin hizmetine sunmaktan duyduğu mutluluğu ve sözünde durmuş olmanın haklı gururunu yaşadığını belirtti. Park açılışında çok sayıda mahalle sakini açılış törenine katılırken; parkın etrafındaki mahalle sakinleri de apartmanların balkonundan Başkan Arıkan'a alkışlarla teşekkürlerini iletti.

Başkan Arıkan geride kalan 9 ayda kendisi ile birlikte yüksek enerji ve canla, başla çalışan belediyenin her kademesindeki tüm personele de ayrıca teşekkür etmeyi ihmal etmeyerek, proje ve hizmetlerin yeni dönemde de aynı tempoda devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Mustafa İberya Arıkan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, 3 hizmet açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika

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