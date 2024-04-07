Söke Belediye Meclisi Yeni Dönem Organ Seçimlerini Gerçekleştirdi

Politika

Söke Belediye Meclisi 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk olağan toplantısını yaptı. Toplantıda yeni dönemin iki yıl süreyle görev yapacak meclis başkan vekili, meclis katip üyeleri ve bir yıl süreyle görev yapacak çalışma (ihtisas) komisyonları ile encümen üyeleri gibi organ seçimleri yapıldı.

Yoklama, saygı duruşu ve istiklal marşının okumasıyla başlayan meclis toplantısının açılışında konuşan Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan; yeni dönemin Söke'ye ve meclise hayırlı olmasını diledi. Meclis toplantısını izleyenler arasında CHP Söke İlçe Başkanı Muammer Akmazlar, MHP İlçe Başkanı Mehmet Taşyumru, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yılmaz da bulunurken; dönemin ilk meclis toplantısında Çiftçi Malları Koruma Meclisi seçimi heyecanı da yaşandı. Bu seçimde oy hakkı bulunan Ticaret Odası ile Ziraat Odası Meclis üyeleri de meclise katılanlar arasındaydı.

Gizli oyla yapılan meclis katip üyeliğine CHP'li Meclis Üyeleri Hayal Üzüm ve Hilal Tiril Kabasakal seçildi. MHP'li Meclis Üyeleri Güler Batmaz ve Hülya Yıldırım bu seçimde 12'şer oy aldı. Gizli oyla yapılan Meclis 1. Başkan Vekilliğine CHP'den M. Levent Tuna, Meclis 2. Başkan Vekilliğine de CHP'den Fahri Semerci seçildi. Gizli oyla yapılan Encümen Üyeliğine CHP'li Meclis Üyeleri Ahmet Cumhur Sakız, Şakir Gülmez, Tuncay Bozdağ seçildi. MHP Grubunun aday gösterdiği Hülya Yıldırım, Esat Çalık ve Güler Batmaz 10'ar oy aldı. Açık oyla yapılan Gayrimenkul Satış Komisyonu üyeliğine CHP'den Nusret Berk Yeltekin seçildi.

Söke Belediye Meclisi'nin ihtisas grupları şu şekilde oluştu: İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Nusret Berk Yeltekin (CHP), Tuncay Bozdağ (CHP), Ege Berk Korkmaz (CHP), Fatih Gürer (MHP), Güler Batmaz (MHP). Plan ve Bütçe Komisyonu, Fahri Semerci (CHP), M.Levent Tuna (CHP), Yasemin Gürsoy (CHP), Hülya Yıldırım (MHP), Ömer Akalın (MHP). Sağlık Komisyonu, Ahmet Cumhur Sakız (CHP), Hayal Üzüm (CHP), Hilal Tiril Kabasakal (CHP), Esat Çalık (MHP), Hülya Yıldırım (MHP). Kültür, Sanat, Eğitim ve Kadın Komisyonu, Hayal Üzüm (CHP), Hilal Tiril Kabasakal (CHP), Yasemin Gürsoy (CHP), Güler Batmaz (MHP), Hülya Yıldırım (MHP). Meslek Odaları ve Sorunları Komisyonu, Şakir Gülmez (CHP), Murat Günal (CHP), Vural Tosun (CHP), Şeref Başar (MHP), İsmail Yaman (MHP). Tarım ve Çevre- İklim Değişikliği Komisyonu, Fahri Semerci (CHP), Mustafa Kemal Çakır (MHP), Necdet Uyaroğlu (CHP), Muzaffer Gacar (MHP), Oktay İşbiter (MHP). Dış İlişkiler Komisyonu, Fuat Evren Gül (CHP), Hilal Tiril Kabasakal (CHP), Reşit Ünal Kızılırmak (CHP), Oktay İşbiter (MHP), Ömer Akalın (MHP). Gençlik ve Spor Komisyonu, Yağız Pullukçu (CHP), Fuat Evren Gül (CHP), Ege Berk Korkmaz (CHP), Muzaffer Gacar (MHP), Haşim Çiftçi (MHP). Mimari Estetik ve Tarihi Yapılarla İlgili Çalışma Komisyonu, Nusret Berk Yeltekin (CHP), Muzaffer Karadağ (CHP), Şevki Kaya (CHP), Güler Batmaz (MHP), Haşim Çiftçi (MHP). Hukuk Komisyonu, Tuncay Bozdağ (CHP), M.Levent Tuna (CHP), Fahri Semerci (CHP), Fatih Gürer (MHP), Ömer Akalın (MHP). Gayrimenkul Değerlendirme Komisyonu, Şevki Kaya (CHP), Nusret Berk Yeltekin (CHP), Necmettin Aka (CHP), Oktay İşbiter (MHP), Esat Çalık (MHP). Sosyal Hizmetler Yaşlılar ve Engelliler Komisyonu, Şefik İrten (CHP), Necmettin Aka (CHP),Hayal Üzüm (CHP), Şeref Başar (MHP), İsmail Yaman (MHP).

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Fuat Evren Gül ve Haşim Çiftçi ile birlikte belediyeyi temsilen görev yapacak iki asil üye CHP'den Mustafa Kemal Çakır ve MHP'den Ömer Akalın olarak belirlendi. CHP'den, Fahri Semerci, Vural Tosun, Necdet Uyaroğlu, MHP'den; Şeref Başar ve Oktay İşbiter yedek üyeler olarak belirlendi.

Mahalle İdari Seçimlerine karda görev yapacak Kıyı Ege Belediyeler Birliğinde temsilciler CHP'den Yasemin Gürsoy, Necmettin Aka ve Murat Günal oldu.

Tarihi Kentler Birliği temsilciliğine olarak CHP'den Nusret Berk Yeltekin seçildi. Ege Belediyeleri Birliği temsilciliğine Murat Günal, Afet Hizmet Birliği temsilciliğine CHP'den Ahmet Cumhur Sakız seçildi.

Söke Belediyesi kuruluşu olan LİMA A.Ş. genel kurullarına belediyeyi temsilen Başkan Dr. Mustafa İberya Arıkan'ın seçilmesi maddesi oy çokluğu ile kabul gördü.

2023 Faaliyet Raporu Meclis Başkan Vekili M. Levent Tuna'nın başkanlığında mecliste görüşülürken, faaliyet raporu CHP'li Meclis üyelerinin oyları ile oy çokluğu ile meclisten geçti. - AYDIN