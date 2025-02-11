Söke Belediyesi\'nden Estetik Peyzaj Düzenlemeleri

Politika

Söke Belediyesi, kentin estetik dokusunu güçlendirmek amacıyla peyzaj düzenlemelerine hız kesmeden devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kavakdibi Caddesi üzeri Bedesten Çarşı arkasında gerçekleştirdiği peyzaj çalışmasıyla bölgeye mevsimlik çiçeklerle renk kattı. Yapılan düzenleme, çevredeki esnaf ve vatandaşlardan tam not aldı. Çalışmalar kapsamında Çarşamba Pazarı yanındaki yeşil alanda da benzer bir peyzaj uygulaması gerçekleştiren ekipler, parkların yanı sıra ilçenin farklı noktalarında bakım ve çiçeklendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Kentimizin estetik değerini artırmak ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak için peyzaj düzenlemelerine büyük önem veriyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, titizlikle yürüttüğü çalışmalarla Söke'ye renk katmaya devam ediyor" dedi.

Söke Belediyesi, kenti güzelleştirmek ve vatandaşlara daha yeşil bir yaşam alanı sunmak adına peyzaj çalışmalarına aralıksız devam edecek. - AYDIN