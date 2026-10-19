Söke'de Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi - Son Dakika
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Söke'de Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi

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Söke\'de Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı\'nda tören düzenlendi
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Söke'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi; çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı. Dernek Başkanı Ali Çıtak muhtarların devlet ile vatandaş arasındaki iletişimi sağladığını belirtti, tören zeybek gösterisiyle renklendi.

Aydın'ın Söke ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Tören, Söke Muhtarlar Derneği çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Söke Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak, muhtarlık kurumunun toplumdaki yerine ve üstlendiği sorumluluğa dikkat çekti. Muhtarların vatandaşların talep ve sorunlarını yakından takip ettiğini belirten Çıtak, devlet ile vatandaş arasındaki iletişimin sağlanmasında önemli bir görev üstlendiklerini ifade etti. Çıtak, konuşmasında; "Vatandaşımızın talep, sorun, sevinç ve üzüntülerini en yakından bilen ve hisseden kişiler olarak muhtarlığı bir görev değil, bir vatandaşlık onuru olarak görüyoruz" dedi.

Muhtarlar Günü töreninde Çeltikçi Mahallesi Muhtarı Murat Bahadır, günün anlam ve önemine ilişkin şiir okudu. Ardından Mavi Sanat Spor Kulübü Halk Oyunları ekibi tarafından sergilenen zeybek gösterisi törene renk kattı.

Törene Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkan Vekili Hilal Tiril Kabasakal, Söke Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak başta olmak üzere; Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Esat Çalık, Söke Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Fuçular, Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya, daire müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Kaynak: İHA
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