Şölen daveti yapan Başkan Özpek; ""Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti'dir" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Şölen daveti yapan Başkan Özpek; ""Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti'dir"

Şölen daveti yapan Başkan Özpek; ""Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti\'dir"

Denizli'de AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Osman Özpek, 17 Kasım Pazar günü yapılacak 4. Olağan İlçe Kongresine partilileri ve tüm vatandaşları davet ederek; ""Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti'dir" dedi.

15.11.2024 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Osman Özpek, 17 Kasım Pazar günü yapılacak 4. Olağan İlçe Kongresine partilileri ve tüm vatandaşları davet ederek; ""Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti'dir" dedi.

Denizli'de AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı ve Başkan Adayı Osman Özpek, 17 Kasım Pazar günü saat 14.00'de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak 4. Olağan ilçe kongresine partilileri ve tüm vatandaşları davet etti.

AK Parti olarak kuruldukları günden bu güne halkın sevgisi ve desteğiyle Pamukkale ilçesine, Denizli'ye ve tüm Türkiye'ye hizmet ettiklerini, sayısız eseri halkın hizmetine sunduklarını, sunmaya da devam ettiklerine dikkat çeken İlçe Başkanı Özpek, "Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti'dir. Bizim işimiz hizmet, gücümüz millettir. AK Parti kurulduğu günden beri millete hizmet için kolları sıvamış ve bundan başka aşkı olmayan bir liderin partisidir. AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana ülkenin geçirdiği değişimi hepimiz yaşayarak gördük. Görmeye de devam ediyoruz. Geleceğe ışık verecek şey, geçmişten çıkarılan anlamlı derslerdir. AK Parti her zaman teşkilata değer veren, içtihadı önemseyen bir parti olmuştur. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, teşkilatların gücüne ve işlevine inanmış bir liderdir. Biz de Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, kongremizden ve üyelerimizden aldığımız enerjiyle yolumuza devam edeceğiz. İlçemiz, ilimiz ve ülkemiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz, asla yorulmayacağız, durmayacağız. Her zaman olduğu gibi halkımızın içinde olmaya devam edeceğiz. 4. Olağan İlçe Kongremize, büyük şölenimize tüm partililerimizi ve halkımızı davet ediyorum. Delegelerimizle, mahalle temsilcilerimizle, partililerimizle ve halkımızla ilçe kongremizde bir kez daha kucaklaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Pamukkale, Politika, AK Parti, denizli, Pazar, Şölen, Pazar, Son Dakika

Son Dakika Politika Şölen daveti yapan Başkan Özpek; ''Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti'dir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:40 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor Fark 4 bin 508 TL seviyesinde Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde
09:04 Ahmet Özer’e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz
07:48 Mike Tyson, merakla beklenen dövüş öncesinde Jake Paul’a tokat attı Mike Tyson, merakla beklenen dövüş öncesinde Jake Paul'a tokat attı
07:22 AK Partili vekil Oxford’da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı AK Partili vekil Oxford'da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı
20:25 Bakan Tekin’e tepki gösteren mülakat mağduru öğretmenler kamera önünde hıçkıra hıçkıra ağladı Bakan Tekin'e tepki gösteren mülakat mağduru öğretmenler kamera önünde hıçkıra hıçkıra ağladı
14:50 Amerikalı şarkıcı Kesha’nın zor anları: Ayakkabısı düştü, frikik verdi Amerikalı şarkıcı Kesha'nın zor anları: Ayakkabısı düştü, frikik verdi
14:34 Asgari ücret ne kadar olacak Beklenen rakamı SGK Uzmanı açıkladı Asgari ücret ne kadar olacak? Beklenen rakamı SGK Uzmanı açıkladı
14:32 Türkiye’de de çok satılan ütü markası bazı modellerini geri çağırdı Türkiye'de de çok satılan ütü markası bazı modellerini geri çağırdı
14:29 Elektrikli araç satışları ekim ayında rekor kırdı Elektrikli araç satışları ekim ayında rekor kırdı
14:28 Sergen Yalçın’dan Muslera’ya olay sözler: Senin boyunu aşar o işler Sergen Yalçın'dan Muslera'ya olay sözler: Senin boyunu aşar o işler
14:13 Sahilde kesik insan başı bulundu Sahilde kesik insan başı bulundu
14:12 Trakya’da petrol arayacaklar Trakya'da petrol arayacaklar
14:12 Ankara’da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?
14:08 Bayburt’ta dünyaca ünlü ressam Belloli’ye ait tablo ele geçirildi Bayburt'ta dünyaca ünlü ressam Belloli'ye ait tablo ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 10:42:54. #1.11#
SON DAKİKA: Şölen daveti yapan Başkan Özpek; ""Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti'dir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.