Somali Genelkurmay Başkanı Türkiye\'de

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'ye gelen Somali Federal Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral İbrahim Mohamed Mohamud ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral İbrahim Mohamed Mohamud'u kabul etti. Kabulde Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.