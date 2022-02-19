Son anket sonuçları paylaşıldı! Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 38,7 oldu - Son Dakika

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ALF Araştırma, şubat ayında yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Ankette seçmenlere, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ayrıca 51 ilde yapılan araştırmada toplam 7250 vatandaşla görüşüldü.

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 40'IN ALTINI GÖRDÜ

Araştırmaya göre; Cumhur İttifakı'nın ortağı AK Parti, yüzde 30,2 oy toplarken ittifakın diğer üyesi MHP ise yüzde 8,5 oy aldı. Böylece Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 38,7 oldu.

MİLLET İTTİFAKI, CUMHUR İTTİFAKI'YLA EŞİTLENDİ

Millet İttifakı'nın ortağı CHP, yüzde 25,1 oy alırken ittifakın diğer ortağı İYİ Parti ise yüzde 13,8 oy topladı. Böylece ittifakın toplam oy oranı yüzde 38,9 oranında kaldı.

DEVA VE GELECEK'TEN ATILIM

HDP yüzde 8,7 oyla yüzde 10'un altında kalırken yeni kurulan partilerden olan DEVA Partisi yüzde 3,4 ve Gelecek Partisi yüzde 4,0 oy alarak büyük atılım yaptı. Milli Görüş'ün temsilcisi olarak bilinen Saadet Partisi yüzde 1,6 oy toplarken onu Mustafa Sarıgül'ün partisi Türkiye Değişim Partisi yüzde 1,4'le takip etti. Milli Görüş'ün kurucusu Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın kurduğu Yeniden Refah Partisi yüzde 0,7 oy alırken Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi ise yüzde 0,8 alarak beklentinin altında kaldı.