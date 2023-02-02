Son Dakika: Anayasa Mahkemesi genel kurulundaki oylamada Zühtü Arslan 3. kez başkan seçildi

Karamollaoğlu rengini belli etti: O isim aday olursa yüzde 99 kazanır

Anayasa Mahkemesi genel kurulunda yapılan oylamada Zühtü Arslan,15 üyenin 8'inin oyunu alarak 3. kez başkan seçildi.

ZÜHRÜ ARSLAN KİMDİR?

1/1/1964 tarihinde Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Sorgun'da tamamladı. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını İngiltere'de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesinde insan hakları ve sivil özgürlükler alanında, doktorasını da aynı Fakültede anayasa hukuku alanında yaptı. 2002 yılında doçent, 2007 yılında ise profesör unvanını aldı.

2001 yılında bir süre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde çalıştı. Ayrıca 23/12/2010 tarihinden itibaren Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyeliği görevini yürüttü. 2009 yılında başkanlığına atandığı Polis Akademisinde uzun yıllar lisans ve lisansüstü düzeyde "Anayasa Hukuku", "İnsan Hakları", "Devlet Kuramları" gibi dersler verdi. Ayrıca 2000-2003 yılları arasında Bilkent Üniversitesinde "Turkish Public Law" dersini, 2003-2009 yılları arasında da Başkent Üniversitesinde "Hukuk ve Siyaset" dersini verdi.

3. KEZ ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI OLDU

Anayasa Teorisi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde Din Özgürlüğü ve Türk Parlamento Tarihi 1957-1960 (üç cilt) kitapları var. Bunun yanında Constitutional Law in Turkey (Türkiye'de Anayasa Hukuku) başlıklı bir ortak kitabı ve ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü adlı bir derleme eseri bulunuyor. Ayrıca anayasa yargısı, insan hakları, özgürlük-güvenlik ilişkisi ve siyasi partiler hukuku gibi alanlarda Türkçe ve İngilizce yayımlanmış makaleleri ve bildirileri var..

Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 17/4/2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş; 20/4/2012 tarihinde göreve başladı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 10/2/2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçildi. 25/1/2019 tarihinde, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak seçildi.